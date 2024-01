Por las altas temperaturas piden extremar los cuidados para evitar golpes de calor

Tras un fin de semana con un verano a pleno sol y temperaturas máximas de 32º, consideradas "agradables" al menos para esta época del año, desde este lunes el calor comenzará a sentirse con mayor fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que mañana la máxima será de 35º, el martes de 36º y desde el miércoles hasta el viernes ascenderán a 37º, con una sensación térmica que podría acercarse a los 40º. Y sin probabilidades de lluvias para toda la semana.

Ante las altas temperaturas previstas, la Municipalidad de Rafaela brindó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que adopte medidas de cuidados para evitar golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niñas, niños y personas que trabajan al aire libre o hacen ejercicio.

En primer lugar, es importante aclarar que un golpe de calor sucede cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente. Ante este aumento, los mecanismos para eliminar calor fallan y el organismo pierde la capacidad de enfriarse.

Según la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, los síntomas que se pueden presentar son temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 °C); piel enrojecida, caliente y seca; pulso rápido y fuerte; dolor de cabeza palpitante; mareo; náuseas; confusión y pérdida del conocimiento. "Si usted o alguien de su entorno manifiesta alguno de ellos, consulte con su médico de cabecera", aconsejaron desde la cartera a cargo del Dr. Gabriel Cáceres.

"Ante un caso de golpe de calor, se recomienda el traslado de la persona afectada a un área sombreada, utilizando cualquier método disponible para bajar la temperatura corporal, como por ejemplo, sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada y abanicar.

Como medidas de prevención para todas las personas, se aconseja aumentar el consumo de frutas, verduras y agua, aunque no se tenga sed. Además, debe evitarse el consumo de comidas muy calientes y bebidas alcohólicas.



CONSEJOS PARA CADA

GRUPO ETARIO

En el caso de niñas y niños, es conveniente ofrecerles frecuentemente líquidos, como agua o jugos naturales y a los y las lactantes, el pecho a libre demanda. También resulta conveniente bañarlos o mojarlos con frecuencia y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro. Se deben evitar juegos o actividades físicas expuestos al sol, en el horario de 10:00 a 16:00.

Para adolescentes y jóvenes se recomienda evitar rehidratarse con bebidas alcohólicas y realizar esfuerzos físicos intensos en la franja que va de las 10:00 hasta las 16:00. Cabe agregar que en los torneos de fútbol amateurs que se desarrollan en distintos predios deportivos de la ciudad, con la participación de hombres y mujeres de distintas edades, el horario del comienzo de los partidos es a partir de las 16.

En cuanto a las y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, se sugiere utilizar ropa adecuada y cubrir toda la piel.



ANIMALES

La Municipalidad de Rafaela planteó que, en el caso de los animales, el golpe de calor puede ser muy intenso y peligroso. Por tanto, es importante no dejarlos que se sobreejerciten; no sacarlo a pasear en horarios de mucho calor; no dejarlo al sol en lugares donde no pueden refugiarse a la sombra; nunca dejarlos dentro del coche; mantenerlos en lugares frescos donde corra aire.

Además, deben tener siempre a disposición agua fresca y evitar las comidas durante los horarios de mayor calor. Es preferible alimentarlos por la mañana temprano y por la noche.



CONSUMO RESPONSABLE

DEL AGUA POTABLE

Por su parte, la empresa estatal Aguas Santafesinas pidió realizar un "uso solidario y responsable del agua potable" priorizando una buena hidratación. "Actualmente, las plantas potabilizadoras se encuentran trabajando al 100 por ciento de su capacidad, cuando la demanda supera a la producción, se genera una disminución en los caudales y las presiones domiciliarias", advirtieron desde ASSA.

Ante esta situación, se aconseja evitar los consumos secundarios de agua potable, utilizando la que se necesita en forma esencial, sin realizar derroches. "Cada litro de agua potable que cuidemos, va a permanecer en la red para abastecer a otros usuarios", resaltan desde la empresa.