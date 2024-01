Encontró al padre colgado y con varias heridas cortantes

Un hombre fue encontrado muerto por su hijo, de 10 años de edad, dentro de una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Se trató de Leandro, de 29 años, quien estaba colgado con una soga del techo de la habitación.

Sin embargo, presentaba lesiones cortantes y su familia denunció que lo mataron.

De acuerdo a lo dado a conocer por Crónica, el cadáver de quien tenía seis hijos, estaba en estado de descomposición, ya que la última vez que lo vieron con vida fue el miércoles pasado.



"LO MATARON"

Angel, hermano del fallecido, dialogó con Crónica y reveló detalles del dramático caso, a la vez que sentenció "lo mataron y lo colgaron".

Y agregó "nuestra preocupación y nuestra duda, es que él estaba colgado a una altura muy baja. Unos días antes habían entrado unas personas, y habían tirado tiros dentro de la casa. Después de eso apareció sin vida. Los vecinos contaron que se escucharon los disparos".



ÚLTIMA VEZ

Seguidamente, dijo que "mi familia, la última vez que lo vio con vida fue el miércoles", comentó Ángel y señaló que "el cuerpo estaba completamente descompuesto".



AUTOPSIA

Además, remarcó que estaban esperando la autopsia para saber los motivos de la muerte de Leandro.

"A nosotros no nos cierra el suicidio, era una persona positiva, siempre trabajaba, y luchaba por sus hijos", manifestó.

Y comentó que "desde muy chico siempre trabajo, hacía changas, cortaba el pasto y la familia lo ayudaba. Y si no tenía plata, salía a cirujear".

Por otra parte, señaló que "mi sobrino lo encontró y fue a buscar a mi otro hermano. Y él, por impulso, lo primero que hizo fue cortar la soga, pero estaba parado. Una persona parada así, no se puede matar".