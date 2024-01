Murió quien fue baleado 5 veces

En primeras horas de la jornada de la víspera, se recordó que en la mañana del pasado jueves 25 de enero, en LA OPINION en internet se había informado sobre que la Policía departamental, investigaba lo ocurrido el día anterior, habiendo motivado por entonces una actuación de personal del Destacamento Nº 6, con sede en el barrio Acapulco, de la localidad de Josefina, posterior a tomar conocimiento sobre un grave hecho de sangre.



DISPAROS Y

UN HERIDO

En la oportunidad, se dio a conocer que en la esquina de las calles 6 y 7, se ubicaba a una persona de sexo masculino herido de arma de fuego, específicamente varios disparos en el abdomen, que motivaron la presencia de integrantes de un servicio de emergencias médicas, de la cordobesa ciudad de San Francisco.



NO FUE ESE

EL AGRESOR

También se destacó que en dicho escenario, se había contabilizado la presencia de un tal "Tuki" y Romina S., asegurando la mujer que "el Alexis no fue quien disparó", en momento que varios vecinos -a empujones- los corrieron del lugar.



LAS HERIDAS

En la continuidad del relato, se manifestó que desde el antes nombrado efector público, se había informado a la Policía que el herido presentaba cinco heridas de bala.

Una en el abdomen, otra en el costado izquierdo del cuerpo, una en la espalda, y las restantes en el muslo izquierdo, de quien fue identificado como Jonathan Samuel D., de 26 años de edad.



LA MUERTE

DEL HERIDO

Lamentablemente, cuando se investigaba un homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, se conoció que Jonathan Samuel Delgado había dejado de existir.



CAMBIO DE

CARÁTULA

Consecuentemente, ahora se investigará un caso de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, y no se descartaría que los investigadores estén bien encaminados en cuanto al esclarecimiento, habida cuenta de lo que relató la pareja antes descripta, que seguramente habrá declarado, o declarará, como testigo, y presumiblemente sabría quién fue el asesino.