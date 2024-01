Se pone en duda la disputa del Gran Premio de MotoGP

Con la firma de Federico Faturos y bajo el título "El MotoGP en Termas corre serio peligro por los recortes en Argentina", la web lat.motorsport.com publica una nota en la que pone en duda la realización del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP. El texto es el siguiente:

"A falta de solo mes y medio para el arranque del campeonato, el 10 de marzo en Qatar, Motorsport.com entiende que la tercera parada del calendario, prevista para el fin de semana del 5, 6 y 7 de abril en Argentina, corre serio peligro de no celebrarse.

"Desde el mismo comienzo de su presidencia, el pasado 10 de diciembre, Milei, de 53 años, ha implementado en Argentina una política de ajuste de gastos en todas las áreas del estado nacional, visualizada en la reducción, a la mitad, de los ministerios del gobierno, que pasaron de 18 a nueve de forma inmediata con el desembarco del nuevo gobierno.

"En el marco de este programa de recortes se hace prácticamente injustificable para el poder ejecutivo la inclusión que supone los gastos directos del Gran Premio de Argentina de MotoGP, puesto que el evento recibe una suma importante de dinero por parte del estado nacional, un actor fundamental junto al gobierno provincial de Santiago del Estero y al promotor privado, para la realización de la carrera.

"La mayoría de los equipos no han sido informados todavía por parte de IRTA, la asociación que los representa, pero varios de ellos sospechan que, efectivamente, la cita en Termas de Rio Hondo no llegará a realizarse.

"En caso de suspenderse la prueba, la caravana del MotoGP dispondría de tres semanas entre la carrera en Portugal, el 24 de marzo, y la que tendrá lugar en Austin, el 14 de abril.

"A pesar de que el circuito de Balaton Park, en Hungría, figura como reserva en el calendario anunciado a finales de septiembre, el escaso margen que hay hasta la fecha programada de Termas hace difícil pensar en que la cita húngara pueda ocupar el eventual hueco que pueda dejar Argentina.

"Por otro lado, a las escuderías consultadas por lat.motorsport.com tampoco extrañaría que el Gran Premio de Kazajistán, previsto para mediados de junio y que ya se canceló la temporada pasada, tampoco debute esta temporada en MotoGP".



LA ANTERIOR

En la edición 2023, logró su primera victoria en la categoría "reina" el italiano Marco Bezzecchi (Ducati), en 44m28s518; fue 2° Johann Zarco (Ducati) a 4s085; 3° Alex Márquez (Ducati) a 4s681; 4° Franco Morbidelli (Yamaha) a 7s581; 5° Jorge Martín (Ducati) a 9s746; 6° Jack Miller (KTM) a 10s562; 7° Fabio Quartararo (Yamaha) a 11s095; 8° Luca Marini (Ducati) a 13s694; 9° Alex Rins (Honda) a 14s327 y 10° Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 18s515.