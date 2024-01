Llaryora pidió aprobar la Ley Ómnibus

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, cambió su postura frente a la Ley Ómnibus que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación y pidió que el próximo martes se sancione la norma.

“Me parece que es muy importante lo que suceda el lunes, el martes. Nosotros vamos a estar viajando, reuniéndonos con gobernadores y con legisladores para que el martes haya la sanción de una ley”, aseguró Llaryora en declaraciones radiales.

En esa línea, el gobernador cordobés dijo que viajará personalmente la semana próxima con el objetivo de trabajar para que el proyecto del Ejecutivo obtenga aprobación.

“Yo personalmente voy a estar el lunes, el martes, trabajando con los legisladores para poder llegar a un acuerdo y que podamos tener una ley que pueda ser buena para la Argentina”, dijo el mandatario provincial.

A su vez, el gobernador pidió "elevar la discusión" y terminar con “las amenazas y las chicanas” para construir una alternativa de conjunto. "La próxima semana es una semana bisagra, hay que tener ley. Hay que sacar la ley", afirmó.

Con relación al capítulo fiscal del proyecto que ayer fue retirado mediante el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario cordobés manifestó su voluntad de que esas iniciativas no sean dejadas de lado.

“Hay que generar las modificaciones que sean necesarias, pero tampoco se puede dejar lo fiscal como diciendo 'bueno, después vemos'. Hay cosas fiscales que a lo mejor pueden integrarse. No es un ‘después vemos’, hay cosas que tienen que salir. No es menor que salga o no la ley", consideró.

En tanto, el cordobés se refirió a las facultades delegadas que podría obtener el Ejecutivo en caso de que el proyecto se transforme en ley.

“Me parece que hay que delegar facultades para tener más rapidez en las decisiones porque estamos en un momento de crisis. Hay que restringirlas obviamente. Son demasiadas las que se han pedido”, señaló.

Hasta esta semana, el gobernador cordobés se había mostrado reticente a que se aprobara la medida, pero continuaba manteniendo dialogo con el Gobierno.

Ahora, con las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo y el retiro del capítulo fiscal, Llaryora está dispuesto a que la medida sea aprobada lo antes posible. (NA).