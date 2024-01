Ben Hur visita a Colón de San Justo en el partido de ida de la final Litoral Sur

Ben Hur, representante de la Liga Rafaelina de Fútbol, estará jugando este domingo a las 20.00 el partido de ida de la final de la región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2023-2024 que organiza el Consejo Federal de fútbol.

La BH se medirá hoy con Colón de San Justo y el próximo domingo 4 de febrero se jugará la revancha en el estadio Néstor Zenklusen, el ganador de esta llave se cruzará en partido único con un vencedor de la zona Patagónica por un lugar en el Federal A 2024.

El Lobo viene de demostrar un gran nivel en la semifinal ante Aprendices Casildenses, instancia que superó sin ‘despeinarse’ con un global de 5-1 a su favor. En el juego de ida fue 1-1 y la vuelta la ganó 4-0. Letal.

Entre las principales virtudes en el conjunto que conduce Gustavo Barraza se destacan la eficacia, la firmeza en el fondo y el orden y la determinación que mostró.

Colón, por su parte, viene de dejar en el camino a Juventud Unida de Gualeguaychú en una serie muy reñida y la cual se definió en la tanda de los penales, luego de dos empates. La ida había terminado 2-2 y la vuelta fue 1-1.

En la primera instancia de los playoffs El Conquistador se midió con Peñarol de nuestra ciudad, imponiéndose en ambos juegos. En Villa Rosas lo hizo por 2-0 y en San Justo fue 1-0. El año pasado se había medido por Copa Santa Fe ante Atlético de Rafaela.



PROGRAMA DE TODAS LAS FINALES

La siguiente es la programación prevista para los encuentros finales de ida de las diferentes zonas del Regional Amateur, programadas para este domingo:



-Región Patagonia

A las 19.00: Deportivo Rincón de los Sauces (Neuquén) vs Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia; Marcos Liuzzi (Ayacucho)



-Región Pampeana Sur

A las 17.00: Kimberley de Mar del Plata vs Costa Brava de General Pico; Bruno Amiconi (Salto)



-Región Pampeana Norte

A las 17.00: Deportivo Camioneros vs Colón de Chivilcoy; José Díaz (Villa Mercedes)



-Región Centro

A las 17.45: Atlético Las Palmas de Córdoba vs Sarmiento de Santiago del Estero; Pablo Núñez (San Juan)



-Región Cuyo

A las 18.00: Juventud Alianza de San Juan vs Gutiérrez Sport Club de Mendoza; Fernando Rekers (Córdoba)



-Región Norte

A las 18.30: Talleres de Metán (Salta) vs Altos Hornos Zapla de Jujuy; Maximiliano Silcan Jerez (Valle Viejo)



-Región Litoral Norte

A las 17.30: Mitre de Posadas vs Defensores de Formosa; Fernando Brillada (Resistencia)



Las formaciones y datos del encuentro:



Colón de San Justo: Gonzalo Chávez, Agustín Albano, Guido Rancez, Mauricio Del Giudice, Matías Fantín, Tomás Baroni, Exequiel Gómez, Maximiliano Melgratti, Agustín Farias, Leandro Bertola y Cristian Zilli. DT: Mauricio Chiementin.



Ben Hur: Gonzalo González; José Alberto, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Matías Martínez; Juan Bessone, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Cristian Barco; Gastón Comas; Martín Rodríguez. DT: Gustavo Barraza.



Estadio: Mercedes Alesso de Bieler.

Árbitro: Jonathan Correa.

Asistentes: Gastón Ambrossino y Marco Colazo.

Cuarto árbitro: Esteban Ceballo.

Hora: 20.00