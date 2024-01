La Crema deja atrás la pretemporada y ya piensa en su debut ante Aldosivi

Fue el cierre de una intensa pretemporada para el nuevo Atlético de Rafaela de Ezequiel Medrán que el próximo sábado 3 de febrero tendrá su debut oficial en la fecha 1 de la Primera Nacional contra Aldosivi en Mar del Plata.

La “Crema” igualó 0 a 0 ante Patronato de Paraná, en el ensayo futbolístico que duró 70 minutos y tuvo lugar en la mañana del sábado en el predio Tito Bartomioli.

La práctica sirvió para seguir dándole rodaje futbolístico a un 11 que se perfila para ser el elegido por el DT para comenzar el año en la feliz.

Sin Nazareno Fúnez que fue resguardado por una pequeña fatiga muscular, el resto prácticamente está todo confirmado. Restará saber cómo iniciará la semana de trabajos Rodrigo Colombo, que junto a Patricio Vidal, se recupera de una molestia física pero llegará sin continuidad (se perdió dos amistosos).

El encuentro fue muy disputado y de esos típicos de pretemporada. Ninguno arriesgo de más y sobre el final se ‘calentó’ el ambiente. Primero, con un encuentro cara a cara entre Francisco Oliver y Martín Ferreyra, quienes estuvieron a nada de irse a las manos. Luego, Arnaldo González, quien tuvo una mañana para el olvido, discutiendo en un ida y vuelta con el público, para posteriormente completarla con un codazo fuera de lugar a Matías Fissore.

De fútbol, poco y nada. Atlético intentó no salirse del libreto y se mostró ordenado. Le costó hacerse de la pelota y cuando recibió Juan Galeano, para tratar de darle claridad y precisión, lo hizo muy lejos del área rival y la ofensiva celeste prácticamente no gravitó.

Para jugar el complemento Medrán mandó a cancha a Lucas Albertengo en lugar de su hermano Gino. Llegó la primera situación clara del encuentro y fue con un cabezazo del mayor de la dinastía, que apenas se fue desviado. La respuesta del Patrón no tardó en llegar y Diego Martínez tuvo un mano a mano con Mayco Bergia (quien no tuvo prácticamente intervención en todo el encuentro) pero en una rápida y defectuosa decisión, su remate se fue muy desviado por arriba.

Sobre el final la ‘Crema’ fue en busca de la apertura del marcador pero no tuvo la claridad ni la eficacia como para lograrlo. Le faltó profundidad y ‘conexión’ y los dos se conformaron con la igualdad.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela tendrá descanso este domingo y volverá a los trabajos mañana para encarar los días previos a su estreno en la temporada 2024 de la Primera Nacional.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán estarán viajando el próximo jueves rumbo a Mar del Plata, donde el sábado venidero estarán midiéndose ante Aldosivi, a las 20hs, en el estadio José María Minella.



CAÍDA PARA EL REMANENTE DE LA CREMA

En segundo turno se midieron los equipos alternativos de Atlético de Rafaela y Patronato de Paraná y los de la capital de Entre Ríos se impusieron por 2 a 0. Los goles fueron marcados por Alejo Miró y Bartolomé Velásquez.

La Crema alisto a Agustín Grinóvero; Alexandro Ponce, Julián Fuyana, Marco Rossa y Santiago Peralta; Joaquín Stizza, Lisandro Merlino, Damiano Jaime y Bautista Tomatis; Valentín Luciani y Francesco Toldo.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiroz; Mateo Berrondo, Juan Capurro, Matías Fissore y Gian Luca Pugliese; Juan Galeano y Gino Albertengo (40m Lucas Albertengo).



Patronato de Paraná: Julio Salvá; Gonzalo Asis, Mateo Burdisso, Martín Ferreyra y Diego Martínez; Augusto Picco, Gustavo Turraca, Juan Barinaga y Arnaldo González; Fabricio Sanguinetti y Franco Coronel.



Goles: no hubo.

Nota: se jugaron dos tiempos de 35 minutos.