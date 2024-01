Unión visita a Racing y Boca va ante Platense

Racing Club, reforzado en cantidad y calidad, con Gustavo Costas como nuevo DT, buscará este sábado iniciar la Copa de la Liga con un triunfo como local de Unión de Santa Fe, en un partido de la primera fecha de la Zona B.

El encuentro en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, se disputará desde las 21:00, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, Diego Ceballos en el VAR y transmisión de TNT Sports.

Unión, con Christian “Kily” González padeció mucho en la pasada temporada para escapar del descenso, lo hizo en la última fecha al vencer a Tigre, y en la 2024 todo indica que volverá a estar en esa desagradable lucha por no irse al Nacional.

Ahora, en un año muy especial por la ausencia de su clásico rival Colón, que perdió la categoría, el equipo “Tatengue” afrontará un exigente debut ante la “Academia”.

Los refuerzos conseguidos en el mercado fueron Adrián Balboa (Pereira/Colombia), Lucas Gamba (Central Córdoba), Miguel Torrén (Argentinos), Bruno Pittón (Newell’s), Mauro Pittón (Central Córdoba) y el arquero Thiago Cardozo (Peñarol/Uruguay), mientras que entre las bajas están Franco Calderón, Franco Troyansky, Sebastián Moyano y la figura Kevin Zenón.



BOCA, EN VICENTE LÓPEZ. Boca Juniors, con el inicio oficial de Diego Martínez como entrenador, visitará este sábado a Platense, último subcampeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la primera fecha de la zona B. El partido comenzará a las 19, con transmisión de ESPN Premium, en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje en campo de Leandro Rey Hilfer y en el VAR de Pablo Dóvalo.



TODA LA FECHA. ZONA A. Jueves 25/01: Instituto 0 - Riestra 0, Atl. Tucumán 1 - Rosario Central 1. Viernes 26/01: Barracas 1 - Vélez 1, Talleres 0 - Gimnasia LP 1, Banfield 0 - Huracán 2, Ind. Rivadavia 0 - Independiente 1. Domingo 28/01: 19hs River vs Argentinos. ZONA B: Jueves 25/01: Tigre 0 - Sarmiento 0, Central Cba. 0 - Newell's 1. Sábado 27/01: 17hs San Lorenzo vs Lanús, 19hs Platense vs Boca, 21hs Racing vs Unión. Domingo 28/01: 17hs Godoy Cruz vs Defensa y Justicia, 21hs Estudiantes vs Belgrano.