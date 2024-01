60 años del histórico triunfo del Mini clásico en el Rally de Monte Carlo

En estos días se celebra el 60 aniversario de uno de los éxitos más espectaculares en la historia del automovilismo internacional. Con el irlandés Patrick “Paddy” Hopkirk al volante, el Mini Cooper S ganó la clasificación general del Rally de Monte Carlo. ¿Felicidad? ¿Casualidad? ¿Un capricho del destino? Probablemente no, porque le siguieron dos victorias más en el Rally de Monte Carlo y muchos otros éxitos hasta finales de la década de 1960.

A finales de la década de 1950, los grandes del rally corrían principalmente en vehículos voluminosos y lujosos. No obstante, durante esta época, Alec Issigonis, construyó el coche más moderno de su tiempo para la BMC (British Motor Corporation): el Mini clásico, que con motor transversal y tracción delantera debutó en 1959 y marcó el estándar para los coches pequeños, que siguen vigentes hoy en día.

Con el involucramiento del prodigioso John Cooper, el primer Mini Cooper fue creado en 1960. Contaba con unos 55 caballos de fuerza en lugar de los 34 caballos de fuerza del Mini original de 1959. Ya en 1961, el Mini Cooper, que medía apenas tres metros de largo, puso de cabeza al mundo de la velocidad ya que estaba hecho a la medida para las rutas de rally de la época. Casi sin voladizos de carrocería aseguraba un comportamiento de conducción neutral hasta entonces desconocido. Y gracias a los modestos 650 kilos que pesaba un Mini para rally en ese entonces, la relación potencia-peso era bastante aceptable.

En mayo de 1962, el clásico Mini entró por primera vez en la lista de ganadores de un rally internacional. En el Rally Internacional de los Tulipanes, con un ruta que iba desde la municipalidad holandesa de Noordwijk hasta la Riviera Francesa y de vuelta, Pat Moss, hermana del cuatro veces subcampeón mundial y 16 veces ganador de Grandes Premios Stirling Moss, condujo el clásico Mini Cooper con el mejor cronómetro.

Incluso en la década de 1960, no era fácil ganar el Rally de Monte Carlo sin preparación. En 1963, Rauno Aaltonen obtuvo su primera victoria de clase en el Monte. Y, sin embargo, el éxito en la clasificación general de 1964 fue una gran sorpresa para los competidores: 277 coches participaron en la 33ª edición del que probablemente sea el rally más famoso del mundo. No obstante, el meticuloso trabajo realizado y las condiciones climáticas con abundante hielo y nieve beneficiaron al Mini clásico. Y así, de la noche a la mañana, el vehículo menos favorito y temido no solo se convirtió en el favorito del público, sino también en una leyenda del deporte motor.

Por supuesto, luego de la adquisición por parte del Grupo BMW, la competición y el nombre de John Cooper continúan desempeñando un papel importante. En 2011 y 2012, MINI retomó su historia en el automovilismo internacional con el John Cooper Works WRC en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) de la FIA. A partir de 2012, el MINI ALL4 Racing, diseñado específicamente para raid, asumió un desafío especial: el Rally Dakar, la prueba de resistencia más dura para pilotos, vehículos y equipos. El rendimiento y la fiabilidad del MINI ALL4 Racing lo llevaron a lograr cuatro éxitos consecutivos en el Dakar de 2012 a 2015, que fueron seguidos por las victorias en 2020 y 2021.