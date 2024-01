Pullaro fustigó a los gremios y a la gestión anterior

A horas de lo que fue el encuentro paritario entre el gobierno provincial y gremios docentes del pasado jueves, donde se iba a discutir el incremento salarial, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una conferencia de prensa. Es que los sindicatos reclaman una recomposición a tono con la inflación, sumado a un porcentaje no pago de la paritaria 2023. Y en este contexto, Pullaro fue muy crítico del accionar de la gestión Perotti y los gremios respecto de una paritaria "que arreglaron y que ellos sabían que no iban a poder pagarla". Los acusó de "incumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal", afirmando que "hubo una bomba de tiempo que sabían que iba a explotar en enero". El gobernador adelantó: "Habrá una propuesta en paritaria que tenga que ver con el incremento de los recursos, que es lo que nosotros podemos pagar" y mostró números porcentuales con gran diferencia de incremento entre lo que la provincia recaudó y lo que se arregló en paritarias. "Si nosotros acompañamos los niveles de inflación la verdad es que no lo vamos a poder pagar y vamos a tener un conflicto dentro de muy poco", aseguró. Ahondando en la cuestión de números, Pullaro afirmó: "Quiero ser muy claro: el año pasado en la provincia de Santa Fe tuvimos una inflación del 215% y es una realidad. Tuvimos un incremento de la masa salarial del 156%, un aumento del salario individual de 134% y tuvimos un incremento de los recursos del 122%, con lo cual la recaudación quedó un 90% por debajo del índice de inflación y un 34% por debajo del incremento de la masa salarial". "Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil para el gobierno de la provincia sostener el incremento salarial en función de lo que es la inflación, porque los recursos van creciendo muy por debajo de lo que es la inflación en este momento. Nosotros, con los números en la mesa y mostrándoselos a la sociedad lo que vamos a hacer es llevar una propuesta que tenga que ver con el incremento de los recursos, que es lo que nosotros podemos pagar. Si acompañamos los niveles de inflación la verdad es que no lo vamos a poder pagar y vamos a tener un conflicto dentro de muy poco", continuó.



"BOMBA DE TIEMPO"

Pullaro postuló dos motivos por los que se llegó a este diagnóstico, afirmando que se trató de una "bomba de tiempo": "El primer motivo sucede por un alto nivel de inflación producto de un gobierno irresponsable que se basó en la emisión monetaria y nos llevó a los niveles más altos de inflación. El segundo motivo sucede porque aquí hubo un incremento de la masa salarial por encima del salario nominal". Criticó a la gestión Perotti al decir que "dejó 13.000 personas más en planta permanente del gobierno y la gestión pasada sabía que eso incrementaba la masa salarial por encima de los niveles a los que se les estaba pagando el salario a los trabajadores", a la vez que afirmó que "los gremios también lo sabían". "Aquí hubo una bomba de tiempo que sabían que iba a explotar en enero, porque además el índice que se acuerda en las paritarias desde octubre hacia adelante fue sumamente superior a todas las negociaciones paritarias que hubo durante los últimos tres años y diez meses", espetó. "Todos los gremios de la provincia de Santa Fe sabían que incrementando la masa salarial como lo hicieron los últimos seis meses estaban incumpliendo la ley de Responsabilidad Fiscal, no solo ellos sino también el gobierno saliente. Cuando vos pasás funcionarios y amigos a la planta de empleados públicos sabes que estás incumpliendo y lo hiciste después de que perdiste las elecciones y diste un aumento superior al que habías dado durante tres años y diez meses. Con una paritaria que sabían que no iban a pagar, todos los gremios que tienen mucha más experiencia que yo, sabían que esto no se iba a sostener", continuó sobre esto.