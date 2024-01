AMSAFE llevará su reclamo a la justicia

Luego de la tensa reunión paritaria del jueves entre los docentes y el gobierno provincial, los gremios se volvieron a reunir en las últimas horas para tomar determinaciones. En este sentido, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, expresó este viernes, a través de una conferencia de prensa, que los docentes santafesinos definieron por unanimidad “exigir al gobierno provincial el estricto cumplimiento de la paritaria 2023” y aseguraron que no comenzarán a discutir el acuerdo de 2024 hasta que esto no se efectivice.

“Estamos convencidos que en la provincia de Santa Fe hay recursos para pagar lo que el gobierno debe pagar, que fue lo que se acordó en el ámbito paritario”, destacó el referente. Y criticó: “El Ministerio de Trabajo no puede hacerse el distraído y negar un acuerdo paritario que se ha firmado en la misma sede del Ministerio y que ha sido homologado a través de un decreto”. En ese sentido, detallaron que desde el gremio habían tomado “el compromiso de comenzar el ciclo lectivo con normalidad”, pero el Gobierno “está dinamitando la discusión paritaria y el inicio del ciclo lectivo”.

Ante la pregunta sobre qué tiene que ocurrir para comenzar el ciclo lectivo con normalidad, aclararon: “Lo que tiene que hacer (el Gobierno) es el miércoles comunicar que va a cumplir con el acta paritaria 2023. De acá al comienzo del ciclo lectivo falta un mes. Nos vamos a reunir todo lo que sea necesario”.

Respecto a las actividades que llevarán adelante como sindicato en el marco de la discusión paritaria, sostuvo: “Hemos decidido que AMSAFE continúe en estado de alerta, de movilización y de asamblea permanente. Hemos decidido que nuestros cuerpos legales preparen escritos tanto administrativos como legales para exigir en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia el estricto cumplimiento del acta paritaria. Llevaremos adelante acciones en los 19 departamentos de la provincia, reuniones de delegados, con afiliados, con abrazos simbólicos a las escuelas, con conferencia de prensa, concentraciones. Acciones que vamos a coordinar con los distintos sindicatos, SADOP y sindicatos estatales”.

El aviso se dio luego de que, en la segunda reunión por la paritaria docente, el Gobierno de Santa Fe informara que no cumplirá el acuerdo que los gremios pactaron con la gestión anterior, así como impulsaron que la recomposición salarial se negocie teniendo como referencia los ingresos de la provincia y no la inflación.



ATE EVALÚA UNA

PRESENTACIÓN JUDICIAL

Mientras tanto, y luego de lo ocurrido con el sector docente, los trabajadores estatales se preparan para una nueva reunión paritaria con el Gobierno provincial. Marcel Delfor secretario administración de ATE Santa Fe aseguró en LT 10 que que "vamos a ser muy respetuosos de esta convocatoria a pesar de que el Gobierno tuvo una actitud unilateral. Resolvieron dejaron cesantes a 194 trabajadores que habían pasado a planta y resolvieron no liquidar los sueldos de enero con el acuerdo paritario vigente. Esto nos pone en alerta". "En todas las paritarias del sector estatal hemos construido el equilibrio necesario para que los intereses de los trabajadores y el poder ejecutivo vayan encontrando un equilibrio", remarcó Delfor. El secretario gremial de ATE agregó que van a esta reunión esperando encontrar ese consenso pero en alerta por estas decisiones unilaterales que están por fuera de la ley. "Ya hicimos presentaciones que podrían ser judicializadas, y que tienen que ver con esta situación de no respetar los acuerdos paritarios". "El ministro de Economía se sorprende de determinadas situaciones y tuvo una transición que duró cerca de dos meses con el Ministro anterior. Nosotros disponemos de información sobre la situación económica de la provincia y no es la que no están planteando Olivares y el Gobernador", agregó.

Desde ATE señalan que "nosotros siempre vamos a estar a favor de la provincia de Santa Fe y de los trabajadores. Es más en alguna situaciones hemos demostrado eso junto al gobernador Lifschitz hemos acompañado los reclamos de deuda contra la provincia. Siempre hemos estado dispuestos a encontrar una solución a través del diálogo. No queremos un conflicto, porque el conflicto repercute siempre en los que menos tienen". Respecto del planteo de Pullaro de que este año la inflación va a bajar y los ingresos van a ser superiores, Delfor dijo que "la situación financiera de la provincia no dependen solamente de los ingresos. Las previsiones económicas que nosotros disponemos en relación a la situación financiera no son críticas como para no hacer frente a esta política salarial y a la que viene".