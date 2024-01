Sin lluvias, pero con mucho calor para los próximos días

Luego de algunos cambios extremos en lo que va de este enero 2024, da la sensación de que el verdadero verano ha llegado a Rafaela y la región, ya que se ha pasado de las lluvias intensas de los primeros días del año a una especie de ola de calor, ya que tendremos jornadas con altísimas temperaturas en los próximos días, pero sin la presencia del clima inestable al menos hasta el inicio del mes de febrero. Es que luego de largas semanas, el fenómeno de "El Niño" se va a tomar un descanso en cuanto a las precipitaciones. "Vamos a tener de 7 a 10 días donde las probabilidad de lluvias van a ser muy bajas. Como resultado lógico vamos a tener un ascenso de temperaturas muy elevado", expresaron desde el Servicio Meteorológico Nacional para la zona centro de la provincia de Santa Fe. "Lo principal es advertirle a la gente que se preparen porque desde el próximo lunes se viene una semana de muy altas temperaturas y pocas precipitaciones. Las mínimas se ubicarán entre los 26° y los 29°; las máximas por su parte tendrán un rango entre los 34° y los 38°. La sensación térmica va a estar elevada y va a depender de una humedad que no va a estar demasiado alta", agregan desde el SMN. Además, los especialistas indicaron que no se pueden dar precisiones a largo plazo, pero que en febrero van a volver las lluvias, y continuarán durante marzo y abril. "Lo predominante para el resto del verano y principio del otoño va a ser esta dinámica de temperaturas que se mantienen en la media mensual y un poco por debajo. Depende de cuántas precipitaciones o nubosidad tengamos", añadieron. En tanto, en nuestra ciudad, la temperatura máxima de ayer fue de 31ºC, mientras que para este fin de semana rondará los 32ºC y con el correr de los días irá aumentando, ya que se espera que el lunes sea de 34ºC, el martes y el miércoles de 36ºC y el jueves 1 de febrero de 37ºC.



USO RESPONSABLE DEL AGUA

En función del pronóstico de altas temperaturas para la ciudad, la empresa Aguas Santafesinas S.A. recomienda a la comunidad realizar un uso solidario y responsable del agua potable priorizando una buena hidratación. Actualmente, las plantas potabilizadoras se encuentran trabajando al 100 por ciento de su capacidad. Cuando la demanda supera a la producción, se genera una disminución en los caudales y las presiones domiciliarias. Ante esta situación, aconseja evitar los consumos secundarios de agua potable, utilizando la que se necesita en forma esencial, sin realizar derroches.

Por eso, desde la entidad remarcan que: “Cada litro de agua potable que cuidemos, va a permanecer en la red para abastecer a otros usuarios”. Con el objetivo de cuidar el suministro de este bien fundamental para la vida, ASSA comparte una serie de buenas prácticas.

En primer lugar, resulta importante no utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, en particular las que demandan una abundante cantidad como el lavado de autos y veredas, el regado de jardines y los programas largos de lavarropas. Además, se sugiere utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo, interruptores o pulsadores) para evitar el derroche y no arrojar aguas servidas a la vía pública. Al lavar los platos, no se debe dejar la canilla abierta para evitar que el agua corra innecesariamente. Lo mismo se repite para el lavado de dientes o la ducha. Un dato interesante es que una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.

Otra forma de cuidar el uso del agua es controlando las pérdidas en canillas, tanques y otras instalaciones. No están permitidas las bombas “chupadoras” conectadas en forma directa a la red que causan riesgos y perjuicios directamente a las cañerías de sus instalaciones internas y de sus vecinos.

En el caso de las piletas de lona, se sugiere evitar la renovación del agua en forma innecesaria. Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas. Algunos tips para conservarla son: agregar al agua hipoclorito de sodio (cloro/agua lavandina) o una pastilla de cloro sólido, lavarse los pies antes de ingresar, retirar la basura de la superficie y cubrir la pileta con una lona o plástico mientras no se utilice.

Para el riego de las plantas y el césped del patio, la hora más conveniente es el atardecer debido a que el agua se infiltra mejor en el suelo al disminuir la evaporación, las hojas de las plantas no se queman y la humedad en el suelo se conserva durante toda la noche. Se recuerda que la atención a los usuarios es durante las 24 horas. Quienes necesiten comunicarse pueden hacerlo enviando un mensaje de whatsapp al 3416950008. Asimismo, se encuentra disponible la oficina virtual en www.aguassantafesinas.com.ar.