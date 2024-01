“Pusimos a Ben Hur un pasito más adelante, ahora se viene lo más lindo”, apuntó Comas

Ben Hur ultima detalles para visitar el domingo a Colón de San Justo en el encuentro de ida de la final de la Zona Región Litoral Sur, del torneo Regional Amateur 2023-2024. El encuentro que se jugará en cancha de El Conquistador comenzará a las 20hs y será arbitrado por el cordobés Jonathan Correa. La revancha será una semana después, el domingo 4 de febrero, en el Néstor Zenklusen. El ganador de dicho cruce irá a la final a partido único y en cancha neutral ante el ganador de la zona Patagónica, donde definen Deportivo Rincón de Neuquén y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Una de las figuras que vino mostrando el conjunto que conduce Gustavo Barraza es Gastón Comas, autor de dos goles en la goleada del domingo pasado ante Aprendices Casildenses.

“Estoy muy contento por la actuación del grupo, a nivel individual también uno está muy contento porque pude aportar dos goles y tener una buena actuación, pero lo primordial es que el equipo sacó pecho y de local, con nuestra gente hicimos lo que teníamos que hacer”, destacó, y añadió: “Pusimos a Ben Hur un pasito más adelante, ahora se viene lo más lindo”.



-A lo largo del torneo se fue viendo un equipo de menor a mayor, incluso en estas instancias finales se los ve muy bien, con mucha confianza.

-Si, coincido, nos sentimos muy cómodos, el trabajo en la semana, la idea que quiere el técnico. Las características de los jugadores lo hace más sencillo. Tenemos equipo, plantel para hacer lo que venimos haciendo. Creo que no es suerte, venimos trabajando mucho y cada vez no sentimos mejor, estamos mejor, eso nos deja muy tranquilos y nos da mucha confianza para lo que venga.



-Fueron muy superiores a Aprendices, allá sin efectividad, acá con un aprovechamiento de oportunidades al máximo.

-Veníamos haciendo las cosas bien desde antes. El partido con Coronel Aguirre fueron dos partidos muy chivos, se tuvo que jugar de otra manera, el equipo necesitó mucho temperamento, actitud, en lugares donde por ahí no se podía jugar de tal manera, tener mucha posesión pero se pudo sacar adelante. En esta llave con Aprendices pudimos demostrar el potencial que verdaderamente tenemos. El partido de ida erramos muchos goles, perdonamos mucho, sufrimos más de la cuenta y sabíamos que de local, ajustando un poquito la eficacia se iba a dar todo como se dio; había que creer, el equipo y mis compañeros creíamos, lo trabajamos y se dio así el partido.



-Y alcanzaron uno de los objetivos que se habían propuesto, la final de la zona.

-Si, muy contento, entusiasmado, no hay nada que nos frene. Estamos a flor de piel, queremos jugar ya y estamos cerca del objetivo máximo. El equipo está muy bien, muy unidos, mucha confianza en nosotros mismos.



-¿Con qué Colón de San Justo esperan encontrarse?

-Sabemos que va a ser muy duro pero nosotros tenemos nuestras armas y hay que seguir confiando en lo que venimos haciendo, con el trabajo porque el equipo está muy bien y tenemos que seguir así. Más allá de los kilómetros y las canchas duras sabemos que va a ser difícil igual, sacamos adelante partidos muy duros en el torneo y ahora pensar en eso no tiene mucho sentido, hay que seguir confiando y haciendo lo que venimos haciendo.