Juego de las Estrellas, con un récord de LeBron

La liga estadounidense de básquetbol comunicó quiénes serán los 10 jugadores titulares en el All Star Game 2024 que se jugará en febrero en Indianápolis. LeBron James rompió un récord histórico.

La NBA, que regresó este año al formato clásico para su Juego de las Estrellas, Oeste contra Este, anunció los quintetos titulares tras el cierre de las votaciones.

LeBron James liderará al equipo del Oeste junto a Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder), el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Kevin Durant (Phoenix Suns).

En tanto, el quinteto titular del Este estará integrado por el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Damian Lillard (Milwaukee Bucks).

Para armar estos equipos se tomaron en cuenta los votos de los fans (50 %), de los jugadores de la NBA (25 %) y de un grupo de periodistas seleccionado por la liga (25 %).



EL RÉCORD HISTÓRICO

QUE ROMPIÓ LEBRON

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, estableció un récord sin precedentes de 20 convocatorias al All Star Game de la NBA, además de ser nombrado entre los 10 titulares para el 73º All Star de febrero.

James, de 39 años y cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), batió el récord de participaciones en el All Star que había compartido con otra leyenda de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar.

El Juego de las Estrellas de la NBA se disputará el 18 de febrero en Indianápolis entre equipos de élite de las Conferencias Este y Oeste.