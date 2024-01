Djokovic, eliminado de Australia: “Fue uno de mis peores partidos”

El italiano Jannik Sinner, cuarto en el ranking ATP. es finalista del Abierto de tenis de Australia al vencer ayer al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8 el tie break) y 6-3 cortándole una serie de 33 triunfos seguidos en Melbourne, 3 horas y 26 minutos.

Sinner, de 22 años, jugará el domingo su primera final de un Grand Slam contra

el ruso Daniil Medvedev, quién remontó una desventaja de dos sets para derrotar al alemán Alexander Zverev por 5-7, 3-6, 7-6(7-4), 7-6 (7-5) y 6-3.

Djokovic, 10 veces campeón del Abierto de Australia y que no conocía la derrota en este torneo desde 2018, aspiraba a batir su récord con un 25to. título de Grand Slam, pero Sinner frustró sus gloriosos planes.

“Fue un partido muy duro. Empecé muy bien. Novak falló en los dos primeros sets. Sentí que no se encontraba muy bien en la pista, así que intenté seguir presionando” explicó el italiano con clara alegría tras el destacado triunfo.

El serbio (que nunca había perdido una semifinal en Melbourne Park) cometió 29 errores no forzados durante los dos primeros sets, en una actuación inusualmente descuidada en comparación con los ocho que cometió Sinner.

“Me sorprendió mi nivel, en el mal sentido (...) Es uno de los peores partidos de ‘Grand Slam’ que he jugado, al menos que recuerde. No es una sensación muy agradable haber jugado de esta manera, pero le doy todo el mérito a Sinner, lo ha hecho todo mejor que yo en todos los aspectos del juego”, señaló en la rueda de prensa posterior al partido.

Sinner, que derrotó al serbio en dos de sus tres últimos partidos, dominó por completo el desarrollo y obligó a Djokovic, de 36 años, a pedirle al público que lo apoye.



MEDVEDEV, CON UNA

REMONTADA HISTÓRICA

Medvedev alcanzó la victoria luego de cuatro horas y 22 minutos de juego e irá por su primer título en Melbourne tras perder las finales de 2021 ante el serbio y de 2022 con el español Rafael Nadal.

Sinner, cuarto favorito, doblegó a Djokovic, número uno del mundo, por 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 en tres horas y 26 minutos y le cortó una larga racha de triunfo en el "major" australiano, donde no perdía desde los octavos de final de la edición 2018.

Medvedev completó por cuarta vez una remontada después de perder los dos primeros sets de un partido de Grand Slam. La primera de ellas fue contra el croata Marin Cilic en Wimbledon 2021, la segunda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime en el Abierto de Australia 2022 y la tercera ante el finlandés Emil Ruusuvuori en esta edición del torneo oceánico.

Este sábado, por el cuadro femenino, desde las 5:30 de Argentina, se jugará la final entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (2°) y la china Qinwen Zheng (15°).