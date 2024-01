Histórica coronación de Cristina Gutiérrez

Que nadie se engañe. Que Cristina Gutiérrez ganase el Dakar 2024 en la última etapa y por la avería de su compañero Mitch Guthrie... no es tanta casualidad como pudiera parecer.

Primero, porque hay que estar ahí, segunda y al acecho, en la última jornada de la categoría más competida e igualada de todo el Rally Dakar.

Segundo, porque Cristina planteó un Dakar, digamos, conservador, conocedora de la fragilidad mecánica de estos vehículos.

Y, tercero... porque a ella también le tocaron días (más de uno) con problemas técnicos. "Con estos coches es imposible tener un Dakar limpio, y lo sabíamos", reconoció su copiloto Pablo Moreno Huete, que animó a Cristina a salir fuerte el último día pese a que tenía 26 minutos de desventaja y sólo 175 kilómetros para recuperar.

Sea como fuere, para la historia queda el primer triunfo de una española en el Dakar y el segundo de una mujer después del absoluto de Jutta Kleinschmidt en la edición 2001.

"Es cuestión de estadística, cada vez van entrando más mujeres y esto tenía que caer para mi lado o para el de otra", dijo la protagonista de un Dakar lleno de éxitos para las bellas del desierto. Laia Sanz finalizó 15ª en coches -un gran resultado- y Sara Price ganó una etapa en SSV.

"Ellas también han hecho un Dakar increíble y creo que vendrán más. Estoy muy feliz de ser la segunda. Obviamente no es la categoría general, pero es la Challenger, así que lo valoro igual", expresó Cristina.

Una victoria que Cristina ha cimentado en la regularidad y en la inteligencia en carrera: "Sabía que iba a estar muy complicado, pero también tenía armas: la regularidad. Siempre me ha gustado ir poquito a poquito, un poco en modo Peterhansel, para al final estar arriba sin cometer errores", agregó.

Un final que le llevó a compartir podio... nada menos que con Carlos Sainz: "Es una satisfacción muy grande poder ganar un Dakar el mismo año que Carlos", un piloto que, muy probablemente, será rival suyo el año próximo, donde la española defenderá los colores de Dacia con Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah.

"Me esperan años increíbles rodeada de estos pilotazos. Repetir esto en los coches suena un poco grande pero intentaré, como siempre, ser competitiva, salir a disfrutar... y a ganar", remató.