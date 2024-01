“Es muy importante lo que va a suceder este año en el Cosquín Rock”, dijo Palazzo

Por Germán Sánchez



A esta altura del año no sorprende que cuando atiende el teléfono, lo primero que te cuente es que está en el predio del Aeródromo de Santa María de Punilla. Es su “hogar” en el inicio de cada temporada. Está en cada detalle del armado de una verdadera ciudad musical que recibirá el 10 y 11 de febrero a decenas de miles de fanáticos que colmarán toda la región del Valle de Punilla en el corazón de las sierras cordobesas. En ambas jornadas, la apertura del predio se llevará a cabo a partir de las 14:00.

José Palazzo vive una mezcla de adrenalina y ansiedad a la espera de un nuevo Cosquín Rock (la edición 24, aunque una de ellas fue “virtual” en tiempos de pandemia). Teléfono en mano y recorriendo el amplio predio, charla en exclusiva con LA OPINIÓN -como lo hizo en los últimos años-. Cuenta que habrá más zonas de servicios y descanso, detalla las ubicaciones de los escenarios, habla de La Casita del Blues, su gran debilidad. No deja ningún tema por comentar en la recta final rumbo al 10 de febrero.



-Estos días para vos deben ser pura adrenalina, porque se aceleran los tiempos y falta cada vez menos para el Festival.

-Sí, en este momento estamos en el predio viendo todo lo que es armado y distribución. Y ya haciendo lo que es la puesta física de lo que uno planeó todo el año con los cambios que va a tener el Cosquín en este 2024, que giran principalmente en torno a la estructura y servicios para que la gente tenga una mejor experiencia, con más variedad de gastronomía y áreas de descanso. En estas horas, anunciamos nuestra billetera virtual Pocket Cash, que te permite llegar al festival con tu pre-compra hecha. Entonces todo lo que es servicios, gastronomía, merchandising va a ser de una manera mucho más cómoda y veloz. Innovamos mucho en eso. Anunciamos con casi un mes de anticipación los horarios de la presentación de cada artista o banda para que la gente pueda programar bien cuándo entrar al festival.



-Se te vio muy satisfecho cuando presentaste la grilla para este año.

-Y, la verdad es que estamos super felices. Para nosotros fue muy importante haber logrado algunas cosas que son icónicas, porque muchos de los headliner de cada uno de los estilos musicales son números 1 en lo suyo. Tenemos a Slash, tenemos a Molotov, tenemos a Duki, a Lali, a Ciro, a Divididos, a Skay, a Miranda que tuvo un año maravilloso, a los Babasónicos que han vuelto a demostrar que son una de las grandes bandas del rock argentino. Entonces, conseguir toda esa calidad de artistas y bandas es muy importante para nosotros. Es un trabajo de un año entero de hablar con todo el mundo para lograr esto.



-¿Qué experiencia te dejó el sold out del año pasado? ¿Qué rescataron como experiencia para aplicarlas este año?

-Mirá, se pensó en esto que te comentaba, en mayores áreas de servicio, en más espacios de descanso, mayor capacidad del predio. Se agregaron distintos lugares de circulación para la gente. Se suma el Pocket Cash, para cargar directamente con tu tarjeta de crédito, débito o con efectivo el dinero para consumir en el festival, y eso te va a agilizar todo lo que son las compras dentro del predio.



-Para este año el Escenario Sur ha pasado a ser lo que en otro momento era el Escenario Norte.

-Sí, la decisión tiene que ver con algunos cambios en busca de una mayor variedad. El predio es tan grande, tan hermoso y hay tantas cosas para ver que por ahí la gente se quedaba en el Escenario Norte y no conocía el resto del festival. Entonces nos pasó mucho cuando estudiamos un poco los pro y los contra de cada cosa, que había gente que no había paseado por el área de cafetería, de vinos o restaurantes que tenemos. Para motivar eso, trasladamos parte de uno de los lugares más importantes hacia el sur.



-¿El Escenario Montaña llegó para quedarse?

-El Montaña sin duda alguna se ha ganado su lugar en lo que es el pop y la música electrónica. Y este año con una apuesta muy fuerte, porque tiene a dos artistas muy fuertes de la música electrónica, como son Claptone y Steve Aoki, que son dos top ten del rubro. También va a estar Miranda, Lali, Tiago PZK, Catupecu, Estelares. Tenemos una grilla muy intensa.



-¿La Casita del Blues estará en el mismo espacio físico de la edición anterior?

-Exactamente. Este año le vamos a sumar tango y jazz. Así que será una Casita con mucha variedad y la verdad es que estamos muy contentos con eso.



-Una de las grandes novedades será la forma en que la gente que no vaya al festival pueda disfrutarlo a través de Star+.

-Es muy importante lo que va a suceder este año, porque con esta transmisión a cargo de una de las cadenas más importantes el Festival va a tener una exposición enorme tanto para nuevos artistas y como para artistas consagrados a nivel latinoamericano. Nosotros queremos mostrarle el festival al mundo. Una cosa es contar lo que nosotros hacemos y otra cosa es que la gente lo pueda ver.



-¿Cómo viene la venta de entradas?

-La venta de entradas viene muy bien. Podríamos decir que vivimos en una burbuja con respecto al resto de la Argentina, pero no estamos exentos de estos últimos 30 o 40 días que se están viviendo con mucha incertidumbre, amargura e inflación.



-¡Estamos a dos semanas! ¿Cuál es el mensaje final?

-¡Qué poco falta! Los esperamos a todos para disfrutar de la música, hemos organizado una grilla de artistas impresionante, tenemos a los mejores de distintos géneros para armar una gran fiesta. Nos encanta cuando vienen grupos de amigos o familias enteras a ver a sus cantantes o bandas favoritos. Y estamos ahora preparando el predio, que en realidad es nuestra casa, para recibirlos con la hospitalidad de siempre. Los invito a todos a hacer, una vez más, un gran Festival en Cosquín.