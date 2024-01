Día del Conservador Restaurador

El Día Internacional del Conservador Restaurador, es una fecha que se estableció en el XVIII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales celebrado en Granada en 2011, estableciendo el 27 de enero como fecha oficial.

El objetivo de este día es rendir un homenaje a todos los conservadores y restauradores de piezas históricas y culturales del mundo.

Estas personas no solo adquieren un compromiso con los dueños de las piezas o los autores de las mismas, también con todas las personas del mundo, porque ellos son los encargados de preservar el legado cultural y artístico de la humanidad, así como salvaguardad las técnicas originarias con las cuales se crearon cada uno de los objetos que ellos restauran o conservan.



¿Qué hace un conservador?

Un conservador, es la persona responsable de investigar, divulgar, exponer y ordenar las diferentes exhibiciones dentro de un museo. En pocas palabras, es la persona que documenta todo lo concerniente a un tema en particular, contacta a los diferentes museos y centros de investigación artística e histórica del mundo y genera una propuesta educativa para la sociedad.

También es quien resguarda las piezas mientras están bajo su supervisión, procurando que se mantengan limpias, sin daño alguno e incluso en ocasiones, pide que se restauren.



¿Qué hace un restaurador?

Un restaurador es el encargado de preservar una obra u objeto deteriorado, intentando llevarlo a su estado original en la medida de lo posible y así lograr que el objeto no mute a lo largo del tiempo.



Estos profesionales también se encargan de preservar las obras, estudiando sus componentes y evaluando cuales de sus características pueden ser deterioradas más rápidamente por el entorno. De esta forma el restaurador crea un ambiente propicio para que dicho deterioro se produzca más lentamente.



¿Cómo celebrar el Día Internacional del Conservador Restaurador?

Si te interesa esta profesión puedes asistir a cualquiera de los eventos que se planifican durante la semana del 26 de enero, pero si no está entre tus planes convertirte en Conservador-Restaurador, entonces la mejor manera de celebrar este día es visitando un museo, y por supuesto, compartir un mensaje de reconocimiento por medio de las redes sociales con el hashtag #DíaInternacionaldelConservadorRestaurador.