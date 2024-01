¿Se avecina un conflicto entre los docentes y el gobierno provincial?

Tanto Amsafe como Sadop denunciarán públicamente que la Provincia no cumplirá con la paritaria 2023. “No se dijo que no se iba a cumplir, sino que hoy no se puede cumplir”, aclaró el ministro de Trabajo.

Tanto los docentes de escuelas privadas, nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), como quienes se desempeñan en la esfera pública y están bajo el ala de Amsafé, advirtieron este jueves su preocupación ante la falta de pagos acordados con la provincia en las paritarias del 2023. Es por eso que anticiparon que se avecina un escenario de conflicto cuando falta un mes para el inicio del ciclo lectivo.

En sendos comunicados, desde Sadop y Amsafé manifestaron su preocupación por el "incumplimiento" del acuerdo paritario por parte de la provincia luego de reuniones que tuvieron en la capital provincial con funcionarios de los ministerios de Educación y de Trabajo. En ese sentido, desde el gremio de docentes particulares señalaron que esta situación abre "las puertas de un conflicto".

"Tenemos una enorme preocupación ante la falta de cumplimiento en el pago de salarios con los acuerdos 2023. La provincia no realizó ningún tipo de propuesta de actualización salarial y, además, manifestó abiertamente que no va a cumplir la paritaria del 2023, motivo por el cual nos pone en la puerta de un conflicto”, aseguró el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero a La Capital, al finalizar la reunión paritaria que se realizó en la ciudad de Santa Fe.

El titular del sindicato de docentes particulares aseguró que los funcionarios provinciales "validaron el accionar de la provincia, que ya liquidó los sueldos con el valor del año pasado. Es decir, sin el aumento del 36% respecto a diciembre que le corresponde a los docentes. Es la primera vez en 15 años de paritaria que un acta no se cumple y se desconoce un acuerdo salarial fijado y homologado por decreto”.

Las mismas sensaciones deslizaron maestros de escuelas públicas una vez que finalizó el encuentro. En un comunicado, desde Amsafé afirmaron: "El Ministro de Educación comunicó que el gobierno no pagará la actualización salarial prevista por acuerdo paritario y homologado por el Ministerio de Trabajo". "La representación gremial rechazó de plano esta decisión, como así también la condición de discutir la política salarial 2024 teniendo como referencia los recursos de la provincia, ya que es indispensable que el salario no pierda ante la inflación", agregaron. Desde el gremio de docentes públicos exigen una recomposición salarial del 84% en relación a los valores de febrero del 2023, "lo que representa para un cargo de maestra de grado entre $107.000 y $153.000".

PASOS A SEGUIR

Ambos sindicatos anticiparon que analizarán, en los próximos días, cómo proceder. El miércoles habrá una nueva reunión entre docentes y la provincia, aunque Lucero aseveró que "se aleja mucho la posibilidad de arribar a un acuerdo cuando hay un incumplimiento tan flagrante de un compromiso". Tanto Amsafé como Sadop adelantaron que convocaran a sus delegados para decidir los pasos a seguir.

LA RESPUESTA DE LOS MINISTROS

Mientras tanto, los ministros de Educación José Goity y de Trabajo Roald Bascolo salieron a responder a los titulares de los gremios docentes, que tras la negociación de ayer aseveraron ante los medios que el gobierno santafesino no pagará la paritaria 2023. "La reunión de hoy fue para que venga la gente de Economía y plantee la situación de la provincia. Recién ahora empiezan a evaluarse las alternativas”, aclaró Bascolo. “Los docentes son parte de la situación que está viviendo el país y la provincia. Y de hecho no es el único problema que tiene la Provincia. La semana pasada estuvimos acá en este mismo lugar con gente de la UOCRA y no estamos hablando de recomposición salarial, sino de despidos y suspensiones. O sea que la Provincia está haciendo esfuerzos en varios frentes a la vez”, remarcó. Asimismo, desmintió a los secretarios generales de los sindicatos docentes: “En ningún momento desconocemos lo que está firmado, en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es de qué forma la Provincia lo puede pagar. Todas las posibilidades están abiertas y de hecho en ningún momento se dijo que no se iba a cumplir: se dijo que hoy no se puede cumplir”.

PROPUESTA "CUMPLIBLE"

En la misma línea, el titular de la cartera educativa comentó que durante el encuentro de hoy los funcionarios hicieron “un planteo que es cómo han ido evolucionando los ingresos de la provincia, con respecto al índice inflacionario”. Así, recordó que los ingresos provinciales cayeron un 92% por debajo de la inflación en 2023 (123 % contra 215 %). “Eso nos pone en una situación que tiende a agravarse porque aparte el pase a planta de 13 mil agentes recién está impactando ahora en cuanto al aumento de las erogaciones salariales que tiene que hacer el gobierno”, añadió José Goity. “El recurso que tenemos y que estamos buscando desesperadamente para poder recomponer el salario docente es el mismo con el cual tenemos que pagar a los otros empleados públicos, sostener ambulancias, hospitales... Entonces, queremos recomponer el salario docente y de los empleados públicos, sabemos que es necesario, nosotros no vivimos en otro país. Pero tenemos la obligación de hacerlo en términos cumplibles”, señaló. “No queremos no dar la cara y no ir con soluciones, lo que planteamos es que tenemos que construir la solución posible y real. Nuestro compromiso es poder incorporar al sueldo de enero alguna recomposición que sabemos que no va a ser suficiente, pero queremos que haya alguna recomposición”, se comprometió, y anticipó que “en el transcurso de la próxima semana van a trabajar en el número” que ofrecerán a los maestros. Asimismo, Goity adelantó que la propuesta será “por tramos” y admitió que seguramente la misma no va a satisfacer a los trabajadores “en primera instancia”. “Pero sí estamos predispuestos a hacer una incorporación salarial y lograr que sea sustentable”, insistió. Sobre la posibilidad de que el ciclo lectivo arranque con paros, sentenció: “ningún salario que podamos mejorar o inversión que hagamos tiene sentido si no empiezan las clases. Todo lo que hacemos es para que los chicos puedan aprender”.