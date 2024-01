Los Pumas 7s en el Seven de Perth, tercera etapa del Circuito Mundial

El seleccionado argentino de rugby seven se prepara para disputar su primera competencia de 2024. Los Pumas 7s, integrarán el Grupo A en el Seven de Perth junto a Sudáfrica, Canadá y España, por la tercera etapa del circuito mundial de la especialidad.

Argentina, que tiene a Santiago Gómez Cora como entrenador, es el actual subcampeón del circuito y es puntero en esta edición tras haber ganado el oro en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y plata en Dubai (Emiratos Arabes).

El Seven de Perth marcará el regreso de Rodrigo Isgró, quien jugó el Mundial de Francia con Los Pumas, y tendrá al elenco nacional debutando ante España en la madrugada del viernes 26; el encuentro se jugará desde las 2.06 (hora de Argentina). Tras el estreno, el seleccionado argentino volverá a presentarse a las 7.45 frente a Canadá y cerrará el grupo a la 1.38 del sábado 27 enfrentando a Sudáfrica.

Los 14 jugadores que integran el plantel son Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Con un nuevo formato y ahora llamado SVNS, el calendario internacional estará conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extenderá por siete meses, y estará conformado por 12 seleccionados, que competirán y sumarán puntos en el ranking a lo largo de las siete primeras etapas.

Tras esa etapa final, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series. Los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

El circuito continuará de la siguiente manera: 23 al 25 de febrero, Seven de Vancouver; 2 y 3 de marzo, Seven de Los Ángeles; 5 al 7 de abril, Seven de Hong Kong; 3 al 5 de mayo, Seven de Singapur y 31 de mayo al 2 de junio la final en Final de Madrid