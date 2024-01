Subastarán vinilos de Pink Floyd, David Bowie y The Beatles del archivo de la BBC

BUENOS AIRES, 25 (NA).-La BBC (British Boradcasting Corporation) subastará una amplia colección de discos de vinilo, entre ellos LP's de David Bowie, Pink Floyd y The Beatles, junto a otros objetos de su archivo histórico en un evento presencial y por internet que se realizará el próximo 30 de enero.

La casa inglesa Omega Auctions se encargará de la puja. Su director, Dan Muscatelli-Hampson, indicó que todo el dinero recaudado, menos la comisión, se destinará a la emisora fundada en 1922.

El lote incluye 442 discos y la subasta tendrá lugar en la sala de la empresa en Newton-Le-Willows (noroeste de Inglaterra) y podrá seguirse en persona o por Internet donde ya se pueden depositar pujas por adelantado.

Según Muscatelli-Hampson, entre los artículos más destacados se encuentra un disco con la grabación original en estéreo de Music of Old Russia interpretado por Nathan Milstein, con un valor máximo estimado de 700 libras (816 euros).



También figura un letrero luminoso con el logo de la BBC que se usó entre 1971 y 1988, que se prevé que también supere con creces un precio máximo calculado de 300 libras (350 euros).

Con un valor estimado de hasta 400 libras (465 euros) se ofrece el vinilo de The man who sold the world de David Bowie, así como micrófonos antiguos, relojes, servicios de té o equipamiento de grabación.



Al anunciar en X la primera de dos subastas previstas de la colección de la BBC, Omega Auctions explicó que había pasado unos cuantos días seleccionando los artículos del almacén de la emisora en Perivale, en el oeste de Londres.

También precisó que los discos en oferta son en su mayoría copias y que el archivo original de la corporación de radio y televisión se mantiene prácticamente intacto.