Pullaro, en contra del paro

Para Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, el paro que realizó este miércoles la CGT es una decisión “poco atinada” y planteó que antes que hacer medidas de fuerza, al presidente Javier Milei “hay que acompañarlo”. “Yo no comparto este paro. No lo comparto porque creo que al presidente hay que acompañarlo para que pueda llevar adelante las medidas, en tanto y en cuanto las medidas obviamente nos permitan saldar el déficit fiscal que tiene la República Argentina”, planteó el santafesino.

El gobernador Pullaro entendió también que “hay que comprender las dificultades y los profundos desequilibrios económicos que dejó la anterior gestión nacional”. También marcó que en Santa Fe “estamos para acompañar siempre y cuando esas medidas no perjudiquen lo que entendemos que es la esencia de una provincia como la nuestra, que es la producción Santa Fe, es campo y es industria. Santa Fe tiene una potencia tan grande que no solo va a salir adelante, sino que puede sacar a la Argentina adelante, mi provincia puede sacar la Argentina adelante”. “Por eso -subrayó el gobernador- nosotros acompañamos al presidente Javier Milei, salvo en el esquema de retenciones que sentimos que es sumamente injusto para la provincia de Santa Fe”.

Para Pullaro, que ayer encabezó una reunión de su gabinete en Venado Tuerto, llamar a un paro “a 40 y pico días de haber asumido como se plantea, creo que al menos no es atinado. Hubiese esperado un tiempo y hubiese intentado establecer canales de diálogo con el Poder Ejecutivo para corregir los problemas que tienen los trabajadores en la República Argentina”.



PRESOS POR AMENAZAR

AL GOBERNADOR

La Brigada de Balaceras y Extorsiones de la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó ayer los allanamientos en los que detuvo a dos personas en el marco de una causa por amenazas extorsivas si la víctima no entregaba una importante suma de dinero. Los procedimientos se efectuaron en las calles Savio al 2700 y Pasaje 808 al 4600, ambos en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario.

Durante los procedimientos, los agentes aprehendieron a los posibles autores del hecho: Alejo R, de 24 años, y a Vladimir C, de 20, a quienes les secuestraron una pistola de aire comprimido, chips de líneas telefónicas, cuatro teléfonos celulares, un cartucho calibre 22 y un trozo de cartón que contiene la inscripción manuscrita del mismo número utilizado para la amenaza extorsiva.

Fue en el marco de una investigación de la PDI por un caso de extorsión, que condujo a los allanamientos y detenciones en los que, según las pericias de escopometría realizadas, se comprobó que la nota amenazante dejada en un caso coincide con la misma escritura de las notas contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

Las pesquisas venían recabando información al respecto sobre una serie de delitos y una línea investigativa. El caso se terminó de encaminar cuando los análisis sobre varias de las notas señalaron que se correspondían entre sí.