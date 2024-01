Pullaro y el paro nacional que se puede provincializar

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe.- Si el gobierno provincial se mantiene firme en su decisión de no aumentar los salarios de empleados públicos y docentes conforme la inflación sino, como dijo el Gobernador Maximiliano Pullaro, de acuerdo a lo que se recaude, es probable que se ingrese a una zona de conflictividad con los gremios estatales.

En concreto, el Secretario General de la CGT santafesina Claudio Girardi le advirtió a Pullaro en el acto llevado a cabo ayer frente a la Legislatura que la próxima movida sindical puede ser frente a Casa de Gobierno. “Si el Gobernador (Pullaro) se opone a los paros y no da respuestas, seguramente la dirigencia sindical y los trabajadores provinciales van a evaluar medidas de fuerza", sentenció el gremialista.

Es que el Gobernador había dicho -ayer también- que no compartía el paro general dispuesto por la CGT, que hubiera preferido que se abran canales de diálogo previamente, calificando la medida de “poco atinada” y planteando que antes que hacer medidas de fuerza, al presidente Javier Milei “hay que acompañarlo”.

Esas palabras de Pullaro caldearon aún más los ánimos de los sindicalistas estatales, que le vienen pidiendo desde hace dos días que cumpla con el acta paritaria del año pasado -firmada por su antecesor, Omar Perotti- y pague por planilla complementaria la “compensación” salarial 2023 (que estiman en un 84% a favor).

UPCN y ATE le brindaron con sendos documentos un importante respaldo a la gremial docente que este jueves al mediodía se sentará por segunda vez con el gobierno en paritaria, ya para discutir números y, naturalmente, pedir que se cumpla con la paritaria 2023 antes de abrir la discusión salarial 2024.

“Le vamos a mostrar (a los gremios docentes) los números de la Provincia”, señaló a nuestro Diario un funcionario del gobierno, quien insiste en repetir como una letanía la frase de Pullaro y sus ministros de Economía Pablo Olivares y de Gobierno Fabián Bastía: “se aumentarán los sueldos de acuerdo con los recursos de la Provincia”. Recursos que el propio titular de AMSAFE, Rodrigo Alonso dijo que “sobraban”, pero “estaban mal distribuidos”. Seguramente este jueves Alonso fundamentará ante los hombres del gobierno aquella afirmación presupuestaria. Cabe recordar que en el primer encuentro de la paritaria docente, el 4 de enero pasado, el ministro de Educación José Goity advirtió sobre el elevado costo de los reemplazos por el ausentismo docente. Palabras más palabras menos, dijo que si muchos docentes no faltaran tanto a dar clases, lo que obliga a designar reemplazantes con un mayor costo presupuestario, habría más dinero para aumentar salarios.

El ex ministro de Trabajo de Omar Perotti (hoy desprevenido vocero gremial) Juan Manuel Pusineri tuiteó que “el déficit alegado por el Gobierno provincial no es real. Considerando saldos no invertidos y disponibilidades financieras, el resultado del ejercicio es positivo, pese a la caída en la recaudación por la sequía en 2023”.

Otra de las manijas donde Pullaro pueda asirse es la paritaria cerrada por su colega cordobés Martín Llaryora con los estatales de su provincia, que establece para enero 10% de aumento y $ 40 mil no remunerativos, para febrero 50% del IPC más $ 40 mil no remunerativos y para marzo 50% del IPC y $ 50 mil no remunerativos.



LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Y EL SUELDO DE LOS ESTATALES

Al regreso de una extenuante maratón de reuniones en el Congreso nacional para evitar el aumento de los Derechos de Exportación del complejo agroindustrial, Pullaro confirmó que “no va a haber aumento de retenciones para las principales actividades, en la provincia de Santa Fe ni en la República Argentina”. Fue mientras desarrollaba una intensa agenda oficial en Venado Tuerto, donde además se aplicó una dosis de la vacuna contra la Hepatitis B que le faltaba en su calendario.

Tras haberse aplazado hasta el martes la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente porque no hay certeza de que el gobierno logre aumentar los Derechos de Exportación (entre otras cosas), el ministro de Economía Luis Caputo condicionó la transferencia de las partidas provinciales al acompañamiento de la ley ómnibus en un tuit intimidante. “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Otro motivo más para que Pullaro y su gabinete le diga a los gremios estatales que “no habrá plata” para el nivel de aumento salarial que pretenden; y que nadie discute que no merezcan. Como el resto de los asalariados.