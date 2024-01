Cambio en el equipo argentino de Copa Davis

La selección argentina de tenis finalmente repetirá la última formación que utilizó en la Copa Davis (frente a Lituania), dado que Horacio Zeballos se bajó del equipo por lesión y será reemplazado por Andrés Molteni, la pareja estable de Máximo González en el circuito y la que representó al elenco de Guillermo Coria en las últimas dos series.



”Vengo arrastrando una lesión en el hombro desde la pretemporada. La zafé en la gira de Australia pero en los últimos partidos sentí bastante dolor en el hombro izquierdo. No quiero perjudicarme ni correr el riesgo de perjudicar al equipo. Prefiero bajarme de la Copa Davis, bajarme de Córdoba y ver si llego para los torneos de Buenos Aires en adelante. Prefiero dejarle el lugar a la pareja González y Molteni que además viene bien, está consolidada”, explicó el marplatense.



Luego de hablar con Zeballos, el capitán argentino se comunicó rápidamente con Molteni, quien no dudó en aceptar el desafío. En la noche del martes, la pareja argentina en la Copa Davis cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia frente a Rohan Bopanna y Matthew Ebden, los nuevos número uno del mundo en la especialidad.



Más allá del altísimo nivel del marplatense en el circuito, Coria lo había seleccionado en primera instancia para darle la oportunidad de ser elegible en los Juegos Olímpicos, ya que el marplatense no había disputado ninguna serie de Copa Davis en 2023 y tenía que hacerlo en la única que se jugará antes de París 2024.



El resto de los jugadores convocados ya se encuentra en el país luego de su participación en el primer torneo de Grand Slam del año. Ellos son los singlistas Francisco Cerúndolo (21 del ranking ATP), Sebastián Báez (29) y Tomás Etcheverry (32).



La serie entre Argentina y Kazajistán marcará un hecho sin precedentes para la provincia de Santa Fe, dado que recibirá la Copa Davis por primera vez en su historia. Los partidos se jugarán el sábado 3 y domingo 4 de febrero (ambos días a partir de las 11), en el Jockey Club de Rosario, en un predio especialmente acondicionado para la ocasión, y con entradas agotadas.