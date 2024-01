Rosario Central estrena el título visitando a Atlético Tucumán

Rosario Central, el campeón de la última Copa de la Liga, estrenará este jueves el título cuando visite a Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio José Fierro de la capital tucumana, con arbitraje de Pablo Echavarría y TV a cargo de la señal de cable TNT Sports. A la misma hora, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá en su estadio a Newell's (ESPN Premium) y desde las 19, abrirán el certamen Tigre y Sarmiento en Victoria (TV Pública) y, en Córdoba, Instituto recibirá al recién ascendido Deportivo Riestra (TNT Sports).

Rosario Central no contará con el delantero colombiano Jaminton Campaz –la figura del equipo campeón–, quien aún no se reintegró al trabajo y lo haría en las próximas horas, ni tampoco con el lesionado marcador lateral derecho Damián Martínez, quien sufrió un esguince de rodilla en la final que el equipo "canalla" le ganó a Platense en Santiago del Estero.



La fecha seguirá de la siguiente manera:



Viernes 26/01: 19.00: Talleres vs Gimnasia (Zona A) y Barracas Central vs Vélez (Zona A); 21.15: Independiente Rivadavia vs Independiente (Zona A) y Banfield vs Huracán (Zona A).

Sábado 27/01: 17.00: San Lorenzo vs Lanús (Zona B); 19.00: Platense vs Boca (Zona B); 21.00: Racing vs Unión (Zona B).

Domingo 28/01: 17.00: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (Zona B); 19.00: River vs Argentinos (Zona A); 21.00: Estudiantes vs Belgrano (Zona B)



Probables formaciones



INSTITUTO: Roffo; Franco, Alarcón, Brizuela, L. Rodríguez; Bochi, Lodico; Barrientos, Puebla, G. Rodríguez; Romero. DT: Diego Dabove.



RIESTRA: Manganelli; Minervino, Barrionuevo, Varela, Murillo, Sansotre; Landriel, Monje, Pereyra; Benegas, Bravo. DT: Matías Modolo.



Estadio: Instituto. Árbitro: Nicolás Ramírez. Hora: 19.00. TV: TNT Sports.



----



TIGRE: Tagliamonte; Ortega, Nardelli, Orban, Adorno, Genez; Galvan, Cardozo, Maroni; Armoa, Contín. DT: Néstor Gorosito.



SARMIENTO: Monetti; E. López, Paredes, Insaurralde, G. Diaz; Amarilla, Godoy, Paradela, P. Pérez; L. López, Fontana. DT: Sergio Rondina.



Estadio: Tigre. Árbitro: Andrés Gariano. Hora: 19.00. TV: TV Pública.



----



A. TUCUMÁN: Devecchi; Flores, Romero, Paz; Lagos, Sánchez, Castro, Orihuela; Giani, Pereyra; Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.



ROSARIO CENTRAL: Broun; Ocampo, Komar, Mallo, Quintana, Sández; Ortiz, Martínez; O'Connor, Malcorra, Lovera; Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.



Estadio: José Fierro. Árbitro: Pablo Echavarría. Hora: 21:15. TV: TNT Sports.



----



CENTRAL CÓRDOBA: Mansilla; Gómez, Valdez, Andueza, Minissale, Montoya; Sanabria, García, Montoya, Godoy; Ocampos. DT: Abel Balbo.



NEWELL'S: Macagno: Méndez, Velázquez, Glavinovich, Martino; Sotelo, F. Díaz, E. Fernández; Schor, Aguirre; May. DT: Mauricio Larriera.



Estadio: Central Córdoba. Árbitro: Luis Lobo Medina. Hora: 21:15. TV: ESPN Premium.