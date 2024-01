Ben Hur, con árbitro confirmado para ir el domingo en San Justo

Ben Hur ya dejó atrás el juego ante Aprendices Casildenses y tiene la cabeza puesta en el próximo domingo donde irá ante Colón de San Justo en el encuentro de ida por la final de la Zona Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur 2023-2024.



En las últimas horas el Consejo Federal confirmó las designaciones arbitrales para cada uno de los juegos finales. El encuentro entre El Conquistador y la BH comenzará a las 20.00hs y será arbitrado por Jonathan Correa, de Córdoba. Los asistentes serán Gastón Ambrossino y Marco Colazo; como cuarto árbitro irá Esteban Ceballo.



El juego revancha entre el Lobo y el Rojo se jugará el domingo 4 de febrero en el estadio Néstor Zenklusen, aún con horario por definir.



Los otros cruces (de ida) de las respectivas finales de zonas con los árbitros principales:



Patagonia: Deportivo Rincón vs Jorge Newbery (CR) (Marcos Liuzzi).



Litoral Norte: Mitre (M) vs Defensores (F) (Fernando Brillada).



Pampeana Sur: Kimberley (MdP) vs Costa Brava (GP) (Bruno Amiconi).



Pampeana Norte: Camioneros (L) vs Colón (Ch.) (José Díaz).



Cuyo: Juventud Alianza (SJ) vs Gutiérrez (M) (Fernando Rekers).



Centro: Las Palmas (C) vs Sarmiento (SdE) (Pablo Núñez).



Norte: Talleres (M) vs Altos H. Zapla (J) (Maximiliano Silcan Jeréz).