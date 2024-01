Estudiantes estrena el titulo ante Argentino de Monte Maíz

Estudiantes de La Plata estrenará este jueves el título de último campeón de la Copa Argentina ante Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba), que juega en el Torneo Federal A y que participa por primera vez en el certamen.

El partido se jugará desde las 19.45 en el estadio de Lanús, será arbitrado por Sebastián Martínez y televisado por la señal TyC Sport.

Estudiantes se consagró campeón de la edición 2023 de la Copa Argentina el último 13 diciembre al derrotar a Defensa y Justicia (el Halcón será rival de Atlético de Rafaela) por 1 a 0 con gol de Guido Carrillo.

Para el partido de hoy, el entrenador del “Pincha”, Eduardo Domínguez, dispondrá que Santiago Ascacíbar juegue por Fernando Zuqui; Javier Altamirano por Alexis Manyoma y Mauro Méndez por Pablo Piatti.

Además, se concretará el debut de Javier Correa en lugar de Guido Carrillo, quien será preservado para el partido del domingo por la Copa de la Liga como local ante Belgrano, por la primera fecha de la Zona B.

Para Argentino de Monte Maíz, animador del último Torneo Federal, el partido ante Estudiantes marcará el debut del club del sur cordobés en la Copa Argentina.

Todo se vive como un momento histórico para este equipo conducido por Carlos Mazzola, que se está rearmando para disputar el próximo Federal A, que arranca en marzo.

Argentino incorporó al delantero Manuel López Scaglia, de 20 años proveniente de Arsenal de Sarandí; al defensor Emanuel Díaz, lateral izquierdo de 21 años ex San Telmo; el delantero extremo Ariel Castellanos (26 años, ex Huracán de Comodoro Rivadavia); el volante Sebastián Balmaceda (27 años, ex Juventud Unida de San Luis); el defensor Nahuel Rodríguez (36 años, ex Independiente de Chivilcoy); el enganche Martín Vera (ex Central Norte de Salta) y el arquero Juan Cruz Cuesta.

El ganador del cruce enfrentará al que resulte vencedor del partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Quilmes.



Las posibles formaciones:



Estudiantes: Juan Pablo Zozaya; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Enzo Pérez y Santiago Ascacíbar; Altamirano; Mauro Méndez y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Argentino Monte Maíz: Alexis Bonet; Elián Coronas, Nahuel Rodríguez, Facundo Rassol, Agustín Tinari; Sebastián Balmaceda, Maximiliano Correa, David Franco, Martín Vera; Gabriel Piatti y Mariano Guerreiro. DT: Carlos Mazzola.



Cancha: Lanús. Hora: 19.45. Árbitro: Sebastián Martínez. TV: TyC Sports.