“Todos estamos detrás del mismo sueño”

Atlético de Rafaela empieza a ajustar detalles de cara a su estreno en la temporada 2024 en la Primera Nacional. La cuenta regresiva comenzó y la pretemporada va llegando a su fin, para darle paso a la competencia. El próximo sábado 3 de febrero la ‘Crema’ estará visitando a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 1 de la zona B. Los cañones están apuntados a esa fecha, a ese rival.



Hasta el momento fueron diez las incorporaciones que tuvo el plantel que conduce Ezequiel Medrán, y aún restan llegar un par más de refuerzos.



Una de las caras nuevas es Juan Galeano, mediocampista creativo que viene de jugar en Atlanta.



“Si todo Rafaela está detrás del sueño de Primera lo vamos a lograr”, indicó en uno de sus primeros contactos con la prensa. Y advirtió, muy confiado en el grupo que se conformó: “No va a ser tan sencillo ni todo llano y lleno de victorias, pero sí se van a encontrar con un grupo que va a dejar el alma en la cancha y el hincha se va a sentir identificado con nosotros”.



El mediocampista de 34 años le aportará el grado de experiencia y desnivel a la ofensiva albiceleste, y en virtud de ello contó: “Uno tiene la experiencia de conocer la categoría, no va a ser tan simple, tenemos que de verdad estar todos juntos, no todo va a salir como uno siempre quiere todo el tiempo y ahí son los momentos en los que se ve si un club está unido o no. Y no hablo de que no hay partidos que juguemos mal y el hincha no se exprese o no se cuestione, pero si somos objetivos y no buscamos cosas extrañas y todos tenemos el mismo sueño lo vamos a lograr”.



Galeano dejó atrás el estado febril que lo aquejó en la jornada del martes y no le permitió trabajar con normalidad. Ayer se sumó a sus compañeros e incluso estuvo nuevamente en el 11 titular que paró el DT Medrán en un trabajo táctico. Y se lo nota bien, con ritmo futbolístico, ilusionado.



“Las expectativas son grandes, buenas, de competir bien, el equipo viene de meterse en el reducido el año pasado así que será mantener eso y superarlo. Como base, iremos por eso”.



Sobre su arribo a barrio Alberdi, Galeno señaló: “El interés del club siempre estuvo, el de Ezequiel (Medrán) también, eso fue importante. Siempre estuvieron pendientes, a la expectativa de lo que pasaba conmigo, me hicieron sentir querido y eso inclina la balanza a la hora de tomar una decisión”. Y aprovechó el momento para aclarar lo ocurrido con su salida de Atlanta, ya que en un primer momento se especuló con su posibilidad de irse al exterior.



“Era un poco la idea mía con mi familia, queríamos experimentar eso pero se fue dilatando, yo no quería esperar mucho y apareció esta posibilidad que la elegimos como familia, las decisiones tomamos todos juntos. Jugamos a la pelota pero detrás hay una mujer, hijos que van al colegio, actividades. Fue un combo de todo. Tengo conocidos acá, es un lugar tranquilo, una ciudad linda, el club parece estar ordenado, queriendo lograr objetivos importantes. Estamos ilusionados”.



Galeano, con 34 años, será uno de los más experimentados en un joven plantel que muestra Atlético de Rafaela.



“El proceso anterior también me toco ser uno de los mayores, lo vengo viendo en la mayoría de los planteles. Argentina está apostando a eso, me parece una buena línea. Rafaela se ha caracterizado por sacar buenos jóvenes, trataremos de acompañarlos y darles la tranquilidad que se desarrollen, que crezcan y la responsabilidad, en esos momentos específicos, tomarla los más grandes”, finalizó.