Emiliano Stang en el YPF Honda RV Racing

El equipo YPF Honda RV Racing de TC2000 confirmó la incorporación de Emiliano Stang, el subcampeón de Fórmula Nacional, a la plantilla de pilotos, completando así las cuatro butacas de la escuadra que dirige Roberto Valle y que tiene su sede en la población cordobesa de Falda del Carmen.

El entrerriano, con experiencia en TC2000 Series, será compañero en el equipo oficial de Franco Vivian, Bernardo Llaver y Javier Scuncio Moro.

Así se refirió Stang a este presente: "Correr en el equipo oficial YPF Honda RV Racing es un paso muy importante en mi carrera, es una meta buscada, uno de los objetivos que me planteé cuando comencé a correr: llegar a las categorías más importantes del automovilismo a nivel nacional. Compartir la pista con nombres de la talla de Matías Rossi y Leonel Pernía implicará medirse con rivales que me van a exigir al máximo", dijo Emiliano.

"Tengo mucho para aprender y me tomo las cosas con calma para hacer mi camino y forjar la experiencia propia, pero sin dudas tener en el mismo box a pilotos tan experimentados y veloces como Bernardo Llaver o Franco Vivian me harán las cosas más sencillas", agregó.

Emiliano nació en Crespo, provincia de Entre Ríos, el 20 de mayo de 2005. Se consagró dos veces campeón de karting en las categorías zonales y obtuvo el Campeonato de la IAME Series.

También representó a la Argentina en dos mundiales de karting: en Le Mans y en el Sudamericano disputado en Velopark (Brasil), donde terminó en el podio. Debutó en Fórmula Nacional en 2021 y ascendió al TC2000 Series en 2022. Es el actual subcampeón de la categoría de monoplazas.

De esta manera, los equipos se preparan para el inicio del campeonato argentino de TC2000, que se llevará a cabo el próximo 3 de marzo.