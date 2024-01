Los trabajadores de la cultura marcharon en la Plaza 25 de Mayo

Como se adelantó en este medio, los Trabajadores de la Cultura Autoconvocados de Rafaela se adhirieron al paro que se realizó ayer a nivel nacional en contra de la Ley Ómnibus y el DNU, impulsados por el gobierno de la Libertad Avanza.

Durante la asamblea que tuvieron el pasado miércoles 17 de enero en el Anfiteatro del Parque Pueblos Originarios de Awyayala (ex Parque de los Eucaliptus), sentaron las bases de lo que se realizó ayer.

En su Instagram, expresaron: "Las políticas impulsadas por la Libertad Avanza buscan reformar e incluso eliminar numerosos mecanismos e instituciones que fomentan la formación, producción y participación cultural. De aprobarse, afectaría a las industrias de la música, los libros, el teatro, el cine y las artes en general, nos afectaría a todos en nuestra vida cotidiana general. Creemos que es urgente encontrarnos y reclamar por nuestros derechos".

Teniendo estas problemáticas presentes, alrededor de las 20:30 se marchó alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Hubo intervenciones artísticas y cartelería. Las luces se encendieron y se dio paso a las canciones y la batucada que siempre está presente. Caminaron alrededor de la plaza alrededor de 350 personas, con carteles que decían cosas como las siguientes: "Sin cultura no hay vida", "No está bien, está mal, no al recorte en la cultura, la ciencia y la educación", "No al recorte de cultura".

Cabe destacar la presencia de la concejal Valeria Soltermam, quien dedicó unas palabras en el acto que realizó la Multisectorial Rafaela (CTA Rafaela), antes de la intervención de los trabajadores de la cultura. Al cierre de dicho acto, hubo algunos conflictos por el tema del horario, ya que se suponía que los artistas comenzarían a las 20:00 a realizar sus actividades. Sin embargo, alrededor de a las 20:30 pudieron marchar y ocupar el espacio que se había coordinado.

Pese a que al comenzar no hubo tanta concurrencia, más cerca de la tarde noche se fueron sumando y se alcanzó a ver una buena cantidad de público.

La música, los discursos y las manifestaciones de diferente índole no faltaron; fue una marcha y también un encuentro de expresiones en el marco de este paro que en la ciudad fue un eco de lo que pasó en todo el país. En diferentes puntos de la Argentina se realizaron intervenciones, teniendo como centro a Buenos Aires, con una multitud presente.



EN BUENOS AIRES

La Asociación Argentina de Actores (AAA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Documentalistas Argentinos (DOCA), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Coordinadora de Televisoras Alternativas (CONTA), la Unión de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y la Multisectorial del Cine Independiente fueron algunas de las organizaciones que participaron la movilización.

La actriz Mercedes Morán, la escritora Claudia Piñeiro, las cantantes Liliana Herrero, Teresa Parodi y Nacha Guevara, el pianista Andrés Pilar y el actor Leonardo Sbaraglia fueron algunas de las presencias en la movilización, en la que los dos principales oradores sindicales, Pablo Moyano y Héctor Daer, incluyeron los “ataques” a la cultura entre los ejes de sus discursos.

El músico Coti, por su parte, aseguró que en ningún país las cultura puede quedar acotada “a las leyes del mercado caníbal”.“La cultura es la identidad de un país. No podemos dejarla exclusivamente en manos de lo que se vende o no vende. Nuestros jóvenes músicos y músicas tienen que sentirse motivados, empujados, contenidos y apoyados por el Estado”, agregó.