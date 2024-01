Ezpeleta palpita otro gran año de MotoGP

A pocas semanas de iniciar el importante Test de Sepang y tras oficializarse el reconocimiento de Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna Sports) y Dorna Sports en la VIII Gala Anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebrará el 29 de enero en El Beatriz Madrid Auditorio, el dirigente más importante del motociclismo internacional se refirió a lo que podría ocurrir en la temporada 2024 de MotoGP.

En primera instancia, Ezpeleta quiso agradecer el reconocimiento: "Es una gran alegría y un gran honor. La verdad es que yo me siento muy identificado con la Asociación de la Prensa de Madrid y cualquier cosa que venga, como en este caso, reconociendo lo que podamos haber realizado durante todos estos años es un motivo de satisfacción y de orgullo".

"Ahora, después de 30 años de gestión, somos reconocidos en todo el mundo, incluso diría que casi más que en España. La posibilidad de gestionar un deporte globalmente como Dorna lo hace desde el año 92 solo tiene un caso similar en la Fórmula 1. Eso nos hace sentir muy orgullosos porque una empresa española está liderando un deporte de la importancia del motociclismo", comentó.

Posteriormente, el máximo dirigente de la organización trató varios de los temas más destacados de la actualidad del Mundial, como el paso de Marc Márquez al Gresini Racing: "Sin duda, Marc es uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Poder tener la posibilidad de que vuelva a estar otra vez adelante y peleando será un aliciente más. Estoy absolutamente seguro de que Marc será competitivo".

Unas audiencias que siguen creciendo por todo el mundo, como ha ocurrido en las últimas temporadas por el continente asiático con los Grandes Premios en la India, Indonesia, Tailandia y Malasia. "No son países exóticos sino grandes consumidores de motociclismo y donde la motocicleta tiene una importancia radical en la vida normal de sus personas. El límite está en 22 Grandes Premios porque creemos que es lo justo y el acuerdo que tenemos con los fabricantes y los equipos".

"Más carreras, honestamente, considero que no las debemos hacer, pero menos tampoco sería correcto. En España, tenemos un acuerdo con una posibilidad de rotación. Este año estarán todos y, a partir de ahí, después del 27, honestamente, no creo que podamos mantener cuatro Grandes Premios en España", concluyó.