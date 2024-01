Se retoma la paritaria docente

Por segunda vez en lo que va de este enero 2024, los gremios docentes de la provincia de Santa Fe, AMSAFE y SADOP, y representantes del gobierno provincial volverán a encontrarse este jueves en el marco de las negociaciones paritarias de cara al inicio del ciclo lectivo pactado para dentro de un mes. Cabe recordar que el primer encuentro se desarrolló durante el cuarto día del presente año, donde no hubo avances en cuanto al aumento salarial que pretenden los gremios en medio de un contexto inflacionario cada vez más complicado.

Igualmente, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, por declaraciones expresadas desde ambas partes involucradas, la negociación se presenta compleja debido a la disparidad de cifras que se manejan, no sólo para discutir los salarios de este año, sino para cerrar la paritaria 2023, donde está vigente una cláusula de ajuste automático. “Estamos trabajando para hacer una oferta, definiendo criterios, monitoreando los ingresos de la provincia y proyectándonos en el tiempo”. En la misma línea agregó que la postura de los gremios es “terminar la paritaria 2023”, sostuvo en las últimas horas el ministro de Educación de la provincia, José Goity, en declaraciones a los medios capitalinos. “Hay una discusión en torno a la cláusula gatillo y nosotros estamos viendo la mejor opción para poder recomponer, en base a los ingresos de la provincia, los ingresos de los docentes”, aseguró y cerró: “Nuestro compromiso es poder recomponer de la mejor manera posible el salario docente”. Sin embargo, Goity habló de una “negociación difícil” por el contexto económico que atraviesa el país. “Estamos en un proceso inflacionario que tiene que ver con la economía del país, contexto del cual somos espectadores y víctimas como ciudadanos y como provincia”, advirtió. “Algunas políticas afectaron notoriamente la capacidad de ingresos y recaudación provincial. Tenemos una lógica necesidad de recomposición salarial y por otro lado tenemos que generar recursos para hacerle frente. No es fácil pero creemos que hay voluntad para llegar a un acuerdo”, manifestó el ministro. Respecto a dicho acuerdo aseveró: "Lo necesitamos porque necesitamos que los chicos estén en la escuela, aprendiendo. El país que queremos se construye en las escuelas”.

Según los gremios, luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor en Santa Fe que arrojó un aumento del 27,9% durante diciembre y una inflación interanual del 215,4%, el Gobierno debe cumplir con un aumento del 84% con base a febrero del año pasado y de entre un 35 y 40% de actualización respecto del último salario que se pagó hasta el momento. En tanto, desde el Ministerio de Economía que conduce Pablo Olivares, comunicaron que durante el año pasado, los ingresos corrientes en Santa Fe subieron un 123% respecto a 2022, mientras el gasto salarial creció en 155%.

Así, “las finanzas de la provincia se encuentran desequilibradas y sometidas a una feroz presión”, describió el ministro en un comunicado y detalló que “Santa Fe atravesó un 2023 con una inflación del 215,4%, contrastando con un 123% de incremento en los ingresos corrientes respecto de 2022, es decir un 92% menos. Habrá que esperar lo que ambas partes puedan negociar en el marco de la paritaria.