El paro de la CGT en Rafaela tuvo una escasa convocatoria de los trabajadores

Banderas, bombos, remeras y carteles colmaron en este miércoles la Plaza del Congreso de la Nación en Buenos Aires, donde desde el mediodía se desarrolló una multitudinaria movilización contra el mega DNU y la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei, en el marco del paro general nacional de este 24 de enero, convocado por la CGT. Este impacto tuvo repercusión en todo el país, y Rafaela no fue la excepción, aunque la adhesión fue escasa.

En este sentido, la Multisectorial Rafaela (CTA Rafaela) organizó una convocatoria, pasadas las 18 horas, en la Plaza 25 de Mayo, donde la respuesta de la gente fue muy poca, algo más de 100 personas, más allá que los organizadores esperaban un número mucho más contundente. Igualmente, esta movilización tuvo un objetivo muy claro, que fue la adhesión al paro nacional de convocados por las centrales obreras y las organizaciones sociales bajo la consigna "No al DNU, No a la Ley Ómnibus, la Patria no se vende".

Luego de haberse entonado las estrofas del himno nacional argentino, Daniel Monay, representante de la seccional local de la CTA, remarcó ante los presentes que "seguramente, con el transcurrir de las horas se irá sumando más gente, pero más allá de la concurrencia, agradezco a los distintos sectores que componen esta Multisectorial, como lo son los compañeros del Correo Argentino, de ATE, del Sindicato de la Carne, de AMSAFE, CTA, y demás trabajadores y vecinos que se han sumado a esta movida en esta difícil Rafaela para poner el cuerpo en los espacios públicos, porque no hay otra manera de conquistar derechos, cualquiera fuera ellos, porque están en juego todos. La vida cotidiana de todos nosotros está en juego, porque si este DNU y esta Ley de Ómnibus prosperan, muchachos, vecinos, hermanos, compañeros, la cosa nos va a ir muy mal. Me parece importante esta presencia y agradezco a todos esta concurrencia. Y de a poco, en esta radio abierta que tenemos, donde esta convocatoria está siendo transmitida en vivo por FM San Patricio, a los distintos sectores que van a decir lo suyo, lo que está en riesgo para todos ellos y a las distintas organizaciones políticas y sindicales, estudiantes, ambientalistas, jubilados, amas de casa, estudiantes, etc".

No obstante, en la jornada de ayer se vieron afectadas varias actividades en la ciudad, al igual que los servicios municipales, ya que el SEOM fue uno de los gremios fuertes que se adhirió a esta medida de fuerza casi en su totalidad. De hecho, en el palacio municipal, donde las puertas estuvieron cerradas, hubo carteles expresando su adhesión al paro. Por otro lado, en los restantes rubros, el sector bancario trabajó con normalidad durante la mañana, al igual que las estaciones de servicio. En tanto que en la actividad del comercio y la industria el impacto casi no se sintió, todo transcurrió de manera normal, mientras que ANSES abrió sus puertas hasta las 12, al igual que el sector de la salud, donde trabajó con guardias mínimas luego del mediodía.



LA CGT RAFAELA SE

MOVILIZÓ EN SANTA FE

Mientras tanto, la CGT Rafaela se hizo presente este miércoles en la ciudad de Santa Fe para formar parte de la multitudinaria marcha que se lleva a cabo en contra de las medidas del presidente Javier Milei. En dicha manifestación estuvo presente el secretario general de la UOM y de CGT local, Roberto Oesquer, quién explicó que "el reclamo es contra el DNU y la Ley Ómnibus, que realmente avasallan con los derechos del trabajador y con un montón de intereses que afectan al país. Esa es la idea que planteó la CGT y vinimos a reclamar en el lugar que nos toca estar", dijo el dirigente. Asimismo, indicó que "esperemos que el gobierno escuche y entienda, sobre todo los legisladores que son quienes pueden aprobar estas leyes que tanto mal le pueden hacer al país".

En tanto, representantes del gremio de Luz y Fuerza de Rafaela estuvieron presentes también en la multitudinaria movilización que se llevó a cabo en Capital Federal.