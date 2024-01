La industria frigorífica advierte por los costos y clama por las retenciones

El año comenzó con una agenda muy cargada de temas para la cadena de ganados y carnes e, indudablemente, la difícil situación del país lo amerita.

En esta nueva etapa política, desde la industria reconocen y valoran el fin de las restricciones a la exportación de carne vacuna. Cabe remarcar que el 31 de diciembre terminó la prohibición de embarques de cortes denominados “preferidos” o "populares" por el ex Presidente Alberto Fernández. "Fue una medida ineficiente que causó perjuicios al sector privado como el incumplimiento de contratos durante su vigencia y mayores costos en la integración del negocio", señaló el empresario y hombre de FIFRA, Daniel Urcia.

También resaltó la propuesta de reforma incluida en el Capítulo VII Bioeconomía Sección I Carnes, que forma parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, "que inicia el camino para el mejoramiento del estándar sanitario nacional acorde al Siglo XXI y que debería ser aprobada por unanimidad porque vela por la salud de nosotros, los consumidores".



PRECIOS

En materia de precios, el empresario reconoció que a partir de la llegada del nuevo Gobierno, "quedó en claro que el mercado demostró ser el sheriff más eficiente en la regulación de precios". En efecto, ante un aumento inusitado de las cotizaciones de la hacienda en la segunda semana de diciembre, la no convalidación por parte de los consumidores retrotrajo los valores a los niveles previos, actualmente vigentes. "El mismo proceso, aunque con ritmo más lento, se dio en las carnicerías y góndolas, donde hubo una clara disminución de precios en la primera y segunda semana de enero"

Y agregó: "el esfuerzo que lleva sincerar los precios de la economía, atrasados intencionalmente por el gobierno anterior, genera los inconvenientes actuales al soportar aumentos siderales como los de combustibles que impactan directamente en los costos de logística y distribución de la carne".



COSTOS

Para Urcia, otro factor que se deberá tener especialmente en cuenta serán los costos laborales. "Por un lado, la recomposición paritaria es justa, debe llevarse adelante, pero lo debemos hacer teniendo la precaución de que la actividad industrial caerá 10% respecto del año pasado y que es probable que aumente la marginalidad del negocio lo que afectará a la competitividad de las empresas formales", explicó. Estos aspectos, que son ajenos al trabajador, "limitan la capacidad de los empleadores y por ende será imperioso el acompañamiento de los organismos de fiscalización del Estado para ayudar a los operadores formales".



RETENCIONES

Desde el sector consideran que sería muy positivo que en la ley Ómnibus que envío el Gobierno al Congreso, se establezca una quita progresiva de los derechos de exportación para la carne vacuna. "Sería una señal muy clara de estímulo al incremento de la producción e incluso de la industria que vería mejoras en la competitividad exportadora", indicó Urcia.

Si, por el contrario, se decidiera el aumento al 15% se podría producir el efecto contrario: la producción no recibiría incentivos a producir más hacienda y más pesada, por ende. se produciría menos carne lo que afectaría también la oferta al mercado doméstico y a la exportación se le complicaría más el acceso a los mercados internacionales en un contexto de creciente demanda global por lo que, una vez más, se perderían oportunidades de negocios y crecimiento sectorial.



ANÁLISIS DE FAENA

El año 2023 cerró con una faena récord de 14.512.770 animales bovinos, muy superior a los 13.498.733 del año 2022, impulsado fuertemente por las faenas de los primeros 7 meses. En junio hubo un récord por día hábil 66.000 vacunos.

Para tomar como referencia y empezar a avizorar el futuro, en diciembre (mes habitualmente de altas faena por Navidad y Año Nuevo) se faenaron 1.081.792 lo que representó un promedio por día hábil de 56.936 animales, es decir, un 13,73% menos que el máximo del año.

Por otra parte, en diciembre de 2022, por tomar otra referencia, se faenaron 1.217.784, lo que significó un 11% menos que en el junio de 2023.

Un dato relevante de la composición de la faena de bovinos del 2023 que informa la Dirección de Control Comercial Agropecuario indica que el 52% fue realizado por Titulares de Faena Mataderos Frigoríficos y solo el 48% estuvo en titularidad de Matarifes Abastecedores.

En cuanto a la faena porcina el año cerró con una faena total de 8.083411, superior a las 7.709.536 del año 2022, registrando un incremento de 4,8% interanual y ratificando así el crecimiento productivo sostenido de los últimos años.