Ana Paula Milanesio: Deportista Sunchalense

SUNCHALES (De Nuestra Agencia). - En la víspera el Cuerpo Legislativo local hizo saber que en el marco de la Resolución Nº 717 y luego de la evaluación de las postulaciones recibidas, el Concejo Municipal definió la entrega de la Beca “Deportista Sunchalense -Chente Cipolatti 2024”, la cual recayó en Ana Paula Milanesio.

La joven, de 14 años de edad, se desempeña en la disciplina voley del Club Atlético Unión y en 2023 conformó el equipo Sub 13 “A” que se consagró campeón absoluto de la Liga Rafaela “ARV-VG”. Ana también formó parte del grupo de jugadoras que representó a dicha Liga en el interasociativo Sub 14 desarrollado en El Trébol.

En la postulación elevada por la entidad albiverde se destacó además que la deportista local ya cuenta en su haber con participaciones provinciales, siendo convocada para un entrenamiento con la selección Sub 14 y formando parte del equipo Sub 13 que en noviembre del año pasado participó del Torneo Abierto en el Club Banco Provincial de Santa Fe.

En cuanto a las postulaciones recibidas por el Cuerpo Legislativo, en 2024 fueron seis las propuestas elevadas por entidades y periodistas de la ciudad, participación imprescindible para que el beneficio siga vigente.

La Beca Deportista Sunchalense, la cual representa un aporte económico mensual por el lapso de un año, se entrega desde el 2012 y en 2021 fue designada con el nombre “Chente Cipolatti”.