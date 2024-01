Paro de la CGT: ¿qué actividades se verán afectadas en Rafaela?

Este miércoles 24 de enero se realizará un paro y movilización en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en todo el territorio argentino, que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra el DNU y la Ley Omnibus que emitió el presidente Javier Milei que, entre otras cosas, plantea modificar las leyes laborales.

Según anunciaron desde el gremio, la medida de fuerza iniciará a las 12, donde en Rafaela se verán afectadas algunas actividades y servicios, mientras que por la tarde están pactadas un par de manifestaciones en el centro de la ciudad, donde se espera una contundente participación de los rafaelinos.

LOS SERVICIOS

En función de la medida de fuerza prevista para mañana, dispuesta el lunes durante la Asamblea por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) en adhesión al paro nacional, el Gobierno municipal informa cómo serán los servicios, donde algunos se verán afectados. Para empezar, este martes por la noche no se realizará la recolección de residuos domiciliarios, con lo cuál el servicio se retomará este miércoles por la noche con residuos no recuperables. En lo que respecta al transporte público es importante señalar que el servicio de minibuses no funcionará este 24. La línea gratuita 147 "Rafaela Responde" atenderá solo con contestador automático, no se brindará atención telefónica vía operadores durante la jornada del miércoles; retomando su actividad con el día jueves 25. Permanecerán cerrados el "Eco Punto" y el "Complejo Ambiental Rafaela". Además, no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El Cementerio permanecerá cerrado y dispondrá de una guardia mínima en caso de sepelios. Finalmente, el edificio municipal y todas sus dependencias no tendrán atención al público el miércoles 24.

Por otro lado, desde el área de Desarrollo Humano local advirtieron que el galpón donde se lleva a cabo la entrega del refuerzo alimentario permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles, e indicaron que se podrá retirar la mercadería el día jueves, con el mismo número.

En tanto, en los restantes rubros de nuestra ciudad, la medida de fuerza de la CGT se sentirá especialmente en todos los niveles del sector público y en el sistema financiero (los bancos trabajaron durante la mañana de manera normal), en tanto que en la actividad del comercio y la industria el impacto será menor. En tanto, el expendio de combustible también funcionará con normalidad en las estaciones de servicio.

CONVOCATORIA DE LA CTA

Por su parte, la Central de Trabajadores y Trabajadoras (CTA) de la Seccional Rafaela ha rechazado las medidas tomadas por el gobierno nacional a través de un DNU, de forma absolutamente inconstitucional y agraviante para el pueblo en su conjunto, y se suma a la construcción de un gran paro nacional de todos los sectores de la clase trabajadora. Es por ello que el gremio insta e invita a la comunidad rafaelina a participar de una manifestación pacífica para este miércoles 24 en la Plaza 25 de Mayo, desde las 18 horas, bajo el lema "No al DNU, no a la Ley Omnibus, la Patria no se vende".

"Hacia la multisectorial Rafaela nació en función de este paro, tratando de articular y darle visibilidad, en nuestra ciudad también, a la negativa del DNU presidencial y a la Ley Ómnibus con una consigna, que "así no Milei, No al DNU, No a la Ley Omnibus", o "la patria no se vende". Por eso estamos realizando esta convocatoria para el próximo miércoles 24 de enero, desde las 18 horas, donde nos vamos a concentrar en la Plaza 25 de Mayo, con una radio abierta, donde invitamos a la ciudadanía rafaelina a manifestarse, imponiéndose no a la investidura presidencial sino al modo anticonstitucional de proceder con este DNU que no tiene ni necesidad ni urgencia, o al menos no se ha demostrado, ya que tiene varios amparos y todo lo que ya se conoce y las consignas que se están difundiendo por todo el país. Como es algo que trastoca la vida cotidiana de todos y todas, de los que votaron a Javier Milei y de los que no lo votaron, tengan el color político que tengan, representen lo que representen, tengan el trabajo que tengan, sean estudiantes, profesionales, comerciantes o lo que sean, esto trastoca, si prospera, la vida cotidiana. Y en ese sentido, nos parece importante manifestarse, ya que es la única forma en democracia y con el amparo constitucional del derecho a la protesta, a una convocatoria pacífica, en la cuál todos los que quieran puedan manifestar su pensamiento y su adhesión", le había comentado a este Diario los representantes del sector.

TRABAJADORES DE LA CULTURA

El pasado miércoles 17 de enero, se llevó a cabo la segunda Asamblea de Trabajadores de la Cultura Autoconvocados de la ciudad, en el Anfiteatro del Parque Pueblos Originarios de Awyayala (ex Parque de los Eucaliptus). Allí, se definieron las acciones a realizar este miércoles 24 de enero, fecha en la que- a nivel nacional- se convocó a una gran movilización

masiva en contra de la Ley Ómnibus y el DNU que fija “las bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, impulsados por el gobierno de la Libertad Avanza. De esta forma, la Asamblea invita a la comunidad rafaelina a participar de una serie de actividades: desde las 18hs, se acompañará la propuesta de la Multisectorial, que trata de

una radio abierta para reflexionar sobre el contexto y desarrollar intervenciones artísticas. Mientras tanto, desde la Asamblea compartiremos la realización de los carteles para la marcha, que se emprenderá desde las 20hs. Se marchará alrededor de la Plaza.

TRANSPORTE PUBLICO

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que el transporte público operará con normalidad hasta las 19 de este miércoles. Luego, se acoplará al paro a nivel nacional hasta la medianoche. El objetivo de la medida es garantizar la movilización a los epicentros de los reclamos en los diferentes puntos del país.

EMPLEADOS ESTATALES

Los gremios de trabajadores estatales, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y Upcn (Unión de Personal Civil de la Nación) también adhirieron a la medida. Se trabajará con normalidad en todas las dependencias del Estado, también hasta las 12 del mediodía. En todos los casos, se mantendrán guardias mínimas para garantizar los servicios.

PROFESIONALES DE LA SALUD

Los gremios de los trabajadores de Salud, Amra (Asociación de Médicos de Argentina) y Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad), también adhirieron a la medida del 24 de enero, aunque mantendrán un cronograma de protesta diferenciado a la mayoría de los sindicatos. Mientras que Siprus comenzará la jornada de reclamo a las 11, Amra lo hará a partir de las 8 de la mañana y se extenderá por 24 horas. En ambos casos, se mantendrán guardias mínimas para garantizar la prestación de servicios básicos.