Boleto Educativo: más de 56.000 inscriptos en menos de 24 horas

La secretaria de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, Renata Ghilotti, brindó este martes detalles de la edición 2024 del Boleto Educativo (BE 2024), cuya inscripción ya dio inicio y que está destinado a alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, docentes y asistentes escolares. En menos de 24 horas, ya sumaban más de 56.000 los inscriptos al programa que otorga 2 viajes diarios si el beneficiario reside a menos de 60 km del establecimiento educativo, o 2 viajes mensuales si el beneficiario reside a más de 60 km del establecimiento educativo.

En conferencias de prensa brindadas este martes en las terminales de ómnibus de Rosario y de Santa Fe, la funcionaria indicó que para el BE 2024 “no hay fecha de cierre de la inscripción, sino que sigue todo el año”.

“El Boleto Educativo es una política de Estado que el gobernador Maximiliano Pullaro decidió sostener, y que no tiene nada que ver con los subsidios nacionales”, dijo Ghilotti en referencia a la herramienta que comenzó a aplicarse en toda la provincia en 2021, aunque aclaró que “primero hicimos una auditoría y mejoramos la franquicia”.

Al respecto, Ghilotti anunció que el BE 2024 se podrá utilizar a partir del 1 de febrero, “que es algo que nos reclamaban, y que va a culminar el último día lectivo, es decir que van a poder utilizarlo hasta el último día de clases en diciembre los alumnos, y hasta el último día del año los docentes y asistentes escolares. Eso es un beneficio que hemos implementado”.

ONLINE

Quienes quieran acceder al Boleto Educativo deben inscribirse ingresando a la app “Boleto Educativo” a través del celular, o ingresando en www.santafe.gov.ar/boletoeducativo. La inscripción es 100% online, “el proceso es muy sencillo y hasta ahora no tuvimos ningún tipo de problema”, remarcó Ghilotti, quien indicó que los interesados deben ingresar sus datos personales y el establecimiento al que concurren (a trabajar o a estudiar), así como los datos de la tarjeta SUBE en caso de poseerla.

Quienes hayan tramitado el beneficio en 2023, deberán reinscribirse para este año en curso. Por consultas, se habilitan tres puntos de atención: la Estación Terminal de Ómnibus en Santa Fe; la Estación Terminal de Ómnibus en Rosario; y la Unidad de Gestión SUBE en Iriondo 560 (Reconquista). También se pueden realizar consultas telefónicas al 0800 777 0801 de lunes a viernes de 8 a 18.

Finalmente, Ghilotti mencionó que desde el gobierno “trabajamos también muy fuerte con las empresas prestatarias del servicio. Ahí había una deuda del gobierno anterior, y liquidamos todos los expedientes pendientes, se pagaron los subsidios, sinceramos la tarifa, y ahora estamos en condiciones de trabajar muy fuerte para que el Boleto Educativo sea una de las principales herramientas de la Provincia”.