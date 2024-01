Para el CCIRR, el paro de la CGT resulta "inoportuno"

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) se sumó a las organizaciones empresarias que plantearon su rechazo al paro general que se realizará este miércoles a nivel nacional a partir de una convocatoria del movimiento obrero, encabezado por la CGT.

La entidad consideró, en un breve comunicado, que "el paro nacional convocado para este miércoles 24 de enero resulta inoportuno y conlleva una importante pérdida económica, en un contexto en el cual resulta prioritario potenciar los esfuerzos de cada sector para construir un mejor país". "En este sentido, la entidad reafirma su compromiso histórico con todos aquellos que desde su lugar, y despojados de intereses personales, ideológicos, sectoriales y/o partidarios, apuestan por seguir trabajando y agregando valor, buscando soluciones conjuntas y alternativas para afrontar la profunda crisis que atraviesa la Argentina", subrayó.

En Rafaela, la medida de fuerza de la CGT se sentirá especialmente en todos los niveles del sector público y en el sistema financiero, en tanto que en la actividad del comercio, la industria y los servicios el impacto será menor.

El CCIRR coincidió en su postura con la de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que al rechazar la medida de fuerza expresó que "nuestras Pymes necesitan trabajar". La Cámara agrupa a más de 400.000 pymes del comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la industria y la construcción de todo el país, que en su conjunto emplean a más de 2.500.000 de personas.

"Somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación", expresó el titular de CAME, Alfredo González.

En la última semana, tanto la Comisión de Industrias como la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR brindaron su respaldo mayoritario al "espíritu general" de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional a través de un DNU y de la Ley Ómnibus, en especial aquellas que propone una desregulación de la economía con el argumento de que la promoción de la libertad empresarial, la libre competencia, el estímulo a la inversión privada y la generación de empleo de calidad son condiciones imprescindibles para el desarrollo de la Argentina.

El CCIRR expresó su apoyo a las modificaciones de la legislación laboral por entender que propiciará la creación de empleo en el sector privado, que se encuentra estancado desde hace más de una década.

De todas formas, la gremial empresaria planteó diferencias respecto de la iniciativa del Gobierno nacional que se discute en el Congreso. En tal sentido, señaló su rechazo absoluto al aumento de los derechos de exportación a los bienes industriales por considerar que tendrá un impacto negativo sobre la generación de divisas, el desarrollo de las cadenas productivas de valor, el crecimiento de la inversión privada, el empleo y la recaudación fiscal futura.

El CCIRR insistió en que son necesarios cambios estructurales para que la Argentina se encamine rumbo a un camino de crecimiento y desarrollo sostenible para todos sus habitantes, para lo cual se requiere acordar políticas de Estado a partir del diálogo y la búsqueda de consensos.