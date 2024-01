Viotti se reunió con Cococcioni para evaluar nuevas medidas de seguridad

La problemática de la seguridad ocupó gran parte de la agenda de este lunes del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, quien por la mañana recibió en su despacho, junto al secretario de Prevención y Seguridad del Municipio, Juan Manuel Martínez Saliba, al jefe de la División Unidad Operativa Federal de Rafaela, Comisario Eduardo Quiróz y por la tarde viajó a Santa Fe para mantener un encuentro con ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

En la capital provincial, Viotti y Cococcioni trazaron el balance del primer mes de trabajo coordinado entre la Policía santafesina y la estructura municipal focalizada en seguridad, como la GUR y el Centro de Monitoreo Urbano, que se ha convertido en una herramienta clave en el esclarecimiento de diversos delitos y en la detención de delincuentes.

En este marco, la primera medida con impacto positivo en la ciudad que adoptó el funcionario provincial fue liberar de tareas administrativas a los efectivos de policía, lo que permitió aumentar la cantidad de agentes en las calles para dedicarse a las tareas de prevención. Otra resolución destacada fue trasladar a 25 presos que estaban alojados en una saturada Alcaidía local a la cárcel de Las Flores, lo que permitió reducir a poco menos de un centenar la cantidad de detenidos -tiene capacidad para cerca de 50 personas-.

Asimismo, Viotti, Cococcioni y Martínez Saliba evaluaron los desafíos que aún restan en materia de seguridad ante lo que se considera un incremento del hurto -de cables y metales, entre otros- y de la temeraria acción de motochorros.

Justo ayer, el ministro de Seguridad presentó en sus redes sociales una síntesis del primer mes de gestión, en la que destacó la aprehensión de 2.352 personas. Además, resaltó que en Rosario y Santa Fe se logró el secuestro de 117 armas y que en toda la Provincia 733 detenidos que estaban en alcaidías y comisarías fueron trasladados a unidades dependientes del Servicio Penitenciario. "Estos son los resultados del primer mes de gestión respecto del trabajo operativo y de prevención dispuestos para reorganizar y efectivizar el funcionamiento de la Policía y el Servicio Penitenciario de la provincia", subrayó Cococcioni.

Por la mañana, en el Municipio, Viotti y Martínez Saliba se reunieron con el Comisario Quiróz para "continuar fortaleciendo los lazos con las fuerzas de seguridad, en este caso con las federales. "Ya tuvimos dos reuniones con Gendarmería y, en este caso, con Policía Federal", explicó el secretario de Seguridad y Prevención. "Policía Federal ya viene trabajando en Rafaela. El Jefe actual está en funciones desde el año 2018 y tiene sus tareas asignadas, de tipo investigativas y lo queremos integrar a la estructura del Comando Unificado junto al resto de las fuerzas de seguridad", agregó.

"Esperamos, próximamente, tener una reunión como está gestionando nuestro Intendente con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. De esta forma, estamos fortaleciendo la seguridad de la ciudad", finalizó.



BALANCE LOCAL

Martínez Saliba hizo un balance de su primer mes de gestión al frente del área de seguridad del Municipio. "Venimos de una situación compleja tanto a nivel local como provincial", subrayó para luego destacar que encontró "una Guardia Urbana muy operativa y con muchas ganas de mejorar, con un Centro de Monitoreo Urbano que tiene un buen número de cámaras, pero que necesita un fortalecimiento con más personal y un parque automotor que debe mejorar".

El funcionario subrayó que, junto al intendente, vienen realizando gestiones con distintas áreas "para fortalecer la seguridad en la ciudad, es complejo y difícil, pero necesitamos aunar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles".

Con respecto a la tecnología disponible, indicó que “el Centro de Monitoreo cuenta con 265 cámaras, detrás de ellas entre 3 y 4 operadores que tienen a su cargo la atención de, aproximadamente, 60 cámaras y eso no permite una prevención real".

Asimismo, Martínez Saliba destacó la importancia del programa Ojos en Alerta "si un vecino nos avisa sobre una situación en la vía pública, nos permite poner la mirada ese lugar y actuar con una mayor operatividad".

Al hacer referencia a la seguridad territorial, el secretario sostuvo que "es una tarea que se tiene que hacer en conjunto con la Policía y utilizando los mapas de calor". "En el último tiempo hubo un retroceso del Estado y eso genera el avance de la inseguridad -afirmó- y eso también tiene que ver con un trabajo de prevención, en la calle, con patrullajes y es ahí en donde comienza a funcionar la articulación con el Comando Unificado, con el Gobierno provincial. Nosotros estamos gestionando. Somos el primer nivel al que van a reclamar los vecinos cuando hay un hecho de inseguridad y no decimos que no es responsabilidad nuestra. Al contrario, procuramos tener el mejor equipo de trabajo, fortalecerlo para, a partir de eso, mejorar los niveles de seguridad", concluyó.