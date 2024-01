Qué dijo Lucas Albertengo en su regreso a Atlético de Rafaela

Fue una de las buenísimas noticias de Atlético de Rafaela en lo que va del 2024. Que Lucas Albertengo tenga ganas de regresar al club, luego de nueve años, y que se haya podido concretar su vuelta. Ahora, el flaco de Egusquiza trabaja para ponerse 100x100 en lo físico y así poder luchar por un lugar en el once titular. La cuenta regresiva para el inicio de la temporada comenzó (el 3 de febrero visita a Aldosivi) y no hay tiempo que perder. Y por ello que Lucas, el pasado sábado en su primer día de entrenamiento, ya empezó con los trabajos especiales en post de encontrar lo antes posible su mejor estado.

“Nueve años que estuve afuera, se extrañaba un poco. Ya había tenido contacto unos años anteriores y por suerte este se pudo dar, tenía ganas de venir”, aseguró Albertengo en su primer contacto con la prensa en el predio Tito Bartomioli.



-¿Qué fue lo que te llevó a decidir tu regreso en este 2024?

-Siempre las ganas tiran. Cuando estás afuera se extraña y para jugar en otro equipo de la categoría no me iba a sentir muy cómodo. Se pudo dar en este mercado de pases el regreso y estoy feliz de haber regresado. Fue bastante rápido todo, tuve varios llamados de equipos de la categoría, algo de afuera también pero como decía, si era en la B Nacional venía a Atlético.



-Quizás un 2023 sin la continuidad que deseabas. ¿Cómo estás desde lo futbolístico y lo físico?

-Si, hoy no estoy a la par de los chicos en la parte física y eso es fundamental, trataré de hacer unos días fuertes con el profe y ponerme bien lo antes posible y sumarme a la par del grupo. No pude hacer la parte más dura de la pretemporada como hicieron los chicos, me tengo que poner bien desde lo físico, si bien uno entrena solo la intensidad no es la misma, el volumen que podes tener en un entrenamiento con el grupo. La tendré que ganar en estos días, en estas semanas para ponerme bien antes de iniciar el torneo.



-Se dio una gran renovación del plantel, mucha juventud y varios ‘foráneos’, te convertís en uno de los referentes por todo lo vivido y el cariño que te tiene el hincha.

-Pasa, se van muchos jugadores y llegan otros lo cual lleva su tiempo de adaptación, de ensamblar un equipo. Vinieron buenos jugadores, hay buen material para armar un equipo competitivo que es la idea de todos, pelear lo más arriba posible, hay con qué. Llevará su tiempo que todos nos pongamos bien y se ensamble el equipo, es un proceso de adaptación para todos.



-Y como plus, vas a compartir plantel y pelear por el puesto con Gino, el menor de la ‘dinastía’.

-Estoy contento de compartir plantel con mi hermano, es un sueño, más en el fútbol profesional. Uno puede jugar muchos partidos en fútbol amateur pero en lo profesional es otra cosa, es muy lindo para toda la familia. Después es normal competir por un puesto, él todavía es chico, tiene 20 años, tiene mucho recorrido por delante, a mí no me queda mucho. Una competencia sana, tratar de todos brindarnos al máximo para el bien de Atlético. Todos tenemos que ser competitivos y tirar para adelante. A su vez, ayudarlo desde mi experiencia para que vaya creciendo, todo lo necesitamos cuando fuimos chicos, y que mejor que sea de un hermano.



-¿Con qué club te encontraste luego de casi diez años de tu partida?

-Me encontré con un club muy renovado, se hicieron muchas obras, el club creció muchísimo, me cambiaron de lado la utilería, este predio lo conozco mucho pero hicieron retoques. Siempre con ganas de crecer, de mejorar. Es un club que tiene aspiraciones grandes.



-¿Con qué objetivos personales llegas a Atlético?

-Vengo con las mejores expectativas, con ganas de seguir aportando, no quiero quedarme con el cariño que me pude haber ganado con la gente y que me brinda en el día a día, si vengo es porque creo que todavía puedo dar mucho para seguir aportando a la causa, del objetivo que tenemos todos, sé que si me pongo bien y tengo partidos tengo fe que me va a ir bien. Tengo fe que va a ser un buen año.



-La gente tiene un aprecio muy especial por vos, te lo hacen saber a eso...

-Siempre le tengo que agradecer el cariño que me brindan, eso es lo principal. Voy a tratar de hacer lo mismo que en la primera parte, tengo las mismas ganas, la misma ilusión, no me cambió nada. Quiero venir a seguir dejando una marca, a seguir siendo importante para el club y ojalá que sea con buenos rendimientos. Tengo mucha confianza, me siento muy bien, solo me falta la parte física.