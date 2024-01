Gustavo Barraza: “No dejamos dudas, fuimos justos ganadores”

En barrio Parque Ilolay, en el estadio Néstor Zenklusen, Ben Hur se hizo fuerte y, así, se quedó con una cómoda y abultada victoria ante Aprendices Casildenses por la semifinal de la zona Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur.

No dejó dudas. Se impuso 4-0, con un global de 5-1 y ahora irá por Colón de San Justo en un mata-mata por el boleto a la final tan deseada en busca del ascenso al torneo Federal A 2024.

El que no dejó dudas en el análisis de lo ocurrido fue Gustavo Barraza. “En los dos partidos que jugamos con Casildense no dejamos dudas y fuimos justos ganadores”, aseguró, y argumentó: “Allá supimos generar unas cuantas situaciones y ahora tuvimos la efectividad a nuestro favor para coronar el pase clasificatorio. Siempre hemos ido partido a partido, buscando nuestro juego y lo fundamental fue no desesperarnos. Estamos muy felices”.

Con respecto a la final que se viene con Colón, el domingo 28 de enero en San Justo y domingo 4 de febrero en Rafaela, Barraza contó: “Cualquiera de los dos iba a ser muy parejo y durísimo, sea Juventud de Gualeguaychú o Colón. En este caso Colón tiene gente de experiencia, es un buen equipo y desde este martes vamos a trabajar pensando en jugar la instancia decisiva que se viene con toda la motivación que genera para todo Ben Hur”.

Una de las principales virtudes que viene demostrando el conjunto que conduce el Negro Barraza tiene que ver con la lectura de cada serie que atravesó para llegar a la instancia definitoria. El equipo fue de menos a más y el alto nivel individual le dio la jerarquía necesaria.

“Sabemos que varios futbolistas están atravesando un buen momento, con una buena prestación y eso hace que lo colectivo rinda mucho más”, destacó el DT, que luego reconoció: “Vamos recuperando jugadores en el medio de la competencia y eso es importante, pero los que ingresaron demostraron estar a la altura de las circunstancias. Se valoriza lo demostrado y ahora estamos esperando todo lo bueno que se viene”.