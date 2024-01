La Ley Ómnibus quedó reducida a 623 artículos

El Gobierno presentó ante los legisladores una nueva versión de la Ley Ómnibus, de la que eliminó más de 100 artículos en base a la negociación con sectores de la oposición y el texto pasó de 664 a 523.

A continuación, las principales modificaciones que se le incluyeron a la letra original:

- Emergencia: Se redujo el plazo de dos a un año y solo se podrá prorrogar por un año. Se eliminó la emergencia en materia social y defensa.

- Jubilaciones: Se cumple con el ajuste trimestral respetando la fórmula actual. A partir de abril, se realizará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.

- Privatizaciones: La empresa YPF salió de la lista de posibles privatizaciones. Además, para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial. Se eliminó la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

- Retenciones: Un 0% para las economías regionales. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación.

- Reforma política: Se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados.

- Empleados públicos: No podrán incursionar en la actividad política.

- Bienes personales: Beneficio para sujetos cumplidores.

- Pesca: Se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.

- Cultura: El Incaa seguirá recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática. El Fondo Nacional de las Artes tendrá el 70% de los recursos en gastos administrativos y se garantiza que no se propicia su cierre.



MARTÍN MENEM

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró optimista sobre la aprobación de la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei y aseguró que entre los bloques dialoguistas "hay interés de acompañar en general" la norma.

"Entiendo que hay interés de acompañar en general este proyecto y con algunas disidencias en particular", indicó Menem en declaraciones a Radio Rivadavia.

El riojano destacó que "durante todo este tiempo de estudios se han tomado todas la sugerencias destinadas a mejorar el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo".

"Se ha recogido mucho de estos temas que estaban en discusión y cualitativamente hemos mejorado y hemos dejado algunos temas para tener discusiones más profundas a partir de marzo. Esto habla bien de que es un gobierno que escucha y que lo único que le importa es mejorar", resaltó Menem, luego de que el Gobierno enviara este lunes el nuevo proyecto con modificaciones al Congreso.

Además, el diputado detalló que los presidentes de las comisiones que integran el plenario convocarán a una reunión para hoy, con el objetivo de firmar el dictamen de mayoría.

De conseguirlo con el apoyo de la oposición, la fecha elegida para ir al recinto será el jueves, un día después del paro con movilización al Congreso que organiza la CGT.

"Habría, en principio, acuerdo para un dictamen de mayoría con algunas disidencias", destacó el titular de la Cámara baja.

A la vez, reveló que podría ser una sesión que se extienda más allá del jueves "Seguramente no va a ser una sesión de un solo día, serán dos, tres, cuatro días, pero tenemos que trabajar para que los argentinos puedan recuperar la libertad perdida", afirmó Menem.

Y sobre la modalidad de discusión en el recinto, expresó: "Si hay que votar capítulo por capítulo lo vamos a hacer, si hay que votar artículo por artículo lo vamos a hacer". (NA).