El 64° Festival de Cosquín abrió con una vasta paleta de artistas

Con localidades agotadas -una rareza para el historial de las últimas entregas- y en un contexto donde las fiestas populares padecen la crisis que hizo que se suspendieran la Fiesta Nacional de La Chaya (La Rioja), los santiagueños festivales de La Chacarera, La Salamanca y de la Canción de Sumampa, el del Fuerte de Andalgalá, la Fiesta de la Vendimia (Catamarca) y el Festival de Fortines de Ranchos, entre más, Cosquín reafirmó su impacto.

La jornada comenzó a las 22 y fue transmitida a través de la Televisión Pública, una ventana de alcance nacional que también estuvo en riesgo hasta el jueves último tras arduas negociaciones, en una situación que el intendente local, Raúl Cardinali, resumió en declaraciones a Cadena 3 señalando: "Cosquín es un evento cultural y no como dijo un directivo de la TV Pública 'un evento turístico', es un espacio que trasciende fronteras".

Esa impronta diversa que este año, por caso, incorporará voces románticas como las del Paz Martínez y Diego Torres, tuvo una buena muestra la noche del sábado con las primeras actuaciones sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de la vocalista y autora rafaelina Victoria Birchner y del tanguero cordobés Ariel Ardit.

Birchner, quien junto a su compañero el armoniquista Franco Luciani (también presente en la inauguración con una soberbia actuación) tuvo la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional Argentino que abrió la velada, construyó un estreno impactante.

Acompañada por un probado y sólido cuarteto (con piano, arreglos y dirección de Julieta Lizzoli, la guitarra de José Torelli, el bajo de Guido Martínez y la percusión de Mariano Risso), Birchner protagonizó un set certero con media docena de piezas que armaron un ambiente y una declaración estética.

En esa cuerda consecuente ofrendó "Canta, canta" (de José Luis Aguirre), "Para cantar he nacido" (que su autor, el santiagueño Horacio Banegas, también había entonado minutos antes en su propio segmento), "La resentida", que ofrendó "al amor en todos los tiempos y en todas sus formas" junto al ingreso del Ballet Horizonte, el gato "El coludo", "Que bla bla bla" y "La canción es urgente".

"Para mí fue una noche inolvidable, tener la posibilidad de abrir el Festival junto con mi compañero cantando el Himno Nacional fue una responsabilidad enorme y maravillosa, amamos nuestro país, amamos nuestra música y compartir ese momento juntos fue muy emocionante para los dos", confesó Birchner a Télam después de su presentación.

La notable cantante agregó: "Además fue mi primera vez en Cosquín como solista y cantar en el escenario en el que jugaba a hacerlo de niña fue de las cosas más hermosas e importantes que viví hasta ahora. Este momento es un premio para mí, un trofeo que le dedico a mi yo niña y a mis padres que me han mostrado la música nuestra y este Festival precioso desde tan chiquita".

Inmediatamente después de la artista y apenas pasada la medianoche, se produjo el otro estreno con otra voz privilegiada como la de Ardit, aunque en su caso de carácter tanguero.

Otro momento destacado artísticamente corrió por cuenta de Luciani que desde el protagonismo de su armónica pero también cantando fue capaz de perfilar un presente expresivo jalonado por más de 20 años de trayectoria y mucha música.

El domingo fue el turno del Dúo Coplanacu, Yamila Cafrune, Algarroba.com, Suna Rocha, Nahuel Pennisi, Marina Cornejo, Destino San Javier y El Indio Lucio Rojas; mientras que el lunes fue el turno de Orellana-Lucca, Silvia Lallana, Milena Salamanca, Riendas Libres, Los Días Pasan Volando, Adrián Maggi, Los Videla, Facundo Toro y Chaqueño Palavecino.

Para hoy, martes 23 de enero, se anuncian a Pedro Aznar, Víctor Heredia, Maggie Cullen, Ahyre, Grupo Vocal Argentino, Priscilla Ortiz, Gustavo Chazarreta y Raly Barrionuevo; el 24 sonarán Los 4 de Córdoba, Sebastián Ruiz, Por Siempre Tucu, Sergio Fasoli, Sofía Assis, José Luis Aguirre, Lucrecia Rodrigo, Los Carabajal y La Juntada. TÉLAM