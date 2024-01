“Cine bajo las estrellas”, una propuesta de encuentro

Los miércoles de enero hasta el 31 a las 20:30 horas, la nave central a cielo abierto del Mercado Progreso (Balcarce 1635) será el escenario principal de «Cine bajo las estrellas». Este ciclo, producto del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Cultura y Cine Club Santa Fe, invita al encuentro al aire libre para compartir el visionado de diferentes películas elegidas para la ocasión. El espacio contará con servicio de buffet y se propone a los interesados llevar su sillón o manta para mayor comodidad. Cabe destacar que esta propuesta estará acompañada por una campaña ambiental bajo la premisa “separado no es basura”.



LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS TRAE PREMIO

La subsecretaría de Desarrollo Sustentable acompañará esta programación cultural disponiendo EcoPuntos y campanas de reciclaje. En este sentido, invitan a quienes se acerquen al ciclo a llevar sus residuos de papel, cartón, plástico, metal, vidrio y telgopor. A cambio de esos aportes, recibirán un número para participar de un sorteo de obsequios sustentables al finalizar la película.



PROGRAMACIÓN PARA CADA DÍA

El miércoles 24 de enero será el momento para Last film show (La última película) del director Pan Nalin (India/ Francia/ EEUU, 2021, 110 min.) Este film relata la historia de un niño de 10 años, hijo de un humilde comerciante de Ia India, que emprende un mágico viaje por el maravilloso mundo del cine de la mano de un proyeccionista local.

El miércoles 31 de enero se proyectará The Party (La fiesta inolvidable) de Blake Edwards, (EEUU,1968, 99 min.) En esta comedia, Hrundi, un torpe actor de la India, es invitado por error a una fiesta de Hollywood en la que termina siendo el protagonista.

“Cine bajo las estrellas” se extenderá durante el mes de febrero con espacios y fechas a confirmar.