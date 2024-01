De no creer: abordaron a policías, y rápidamente robaron patrullero

Dos muchachos fueron identificados e imputados, en la investigación de un suceso policíaco, consistente en el robo de un patrullero, en una localidad de la zona Norte del Gran Buenos Aires, y grabar la secuencia.

Las dos personas implicadas en el hecho, aprovecharon un descuido del personal policial que acudió a una denuncia en un bar, para subirse al vehículo y emprender el escape, que consistió en recorrer aproximadamente 30 cuadras.



De acuerdo a Crónica, quien se ubicó como acompañante filmó parte de la insólita acción, en la que se mostraban conduciendo por una avenida, tomando cervezas y charlando sobre cuándo iban a terminar con esa aventura.

“Ya fue amigo, nos bajamos acá ya mismo", manifestó el acompañante, aunque el conductor aseguró que podía manejar por un par de cuadras más, el patrullero que habían robado.



Además, el que grababa el video se quejó de que no podía bajar la ventanilla de la unidad automotriz, mientras continuaba el viaje en una de las avenidas de zona Norte.

Tras un tramo más, el conductor consultó si lo dejaba estacionado ahí, haciendo referencia a una de las cuadras que estaban sin autos.



Cuando detuvieron la unidad, lo hicieron frente a un cartel en el que especificaba que estaba prohibido estacionar.

Se bajaron del patrullero, y se alejaron algunos metros del lugar.



Uno de los momentos más llamativos sobre este hurto, fue que no existió ningún tipo de persecución, en el momento y que los jóvenes tuvieron la total tranquilidad para llevar a cabo su plan.

Ante este contexto, autoridades policiales aseguraron que estos vehículos, están equipados con “un sistema de videovigilancia interna que graba video y audio en todo momento, además con el GPS y las cámaras de la avenida”.



Por tal motivo no fue necesario perseguirlos porque “sabían su recorrido”, y explicaron que los patrulleros son blindados, por ende “si el conductor emprendía una huida a alta velocidad, puede perder el control del vehículo y causar una desgracia mayor”.



Los efectivos policiales pudieron identificar rápidamente a estas dos personas. debido al sistema de cámaras de seguridad en el móvil, además de que en un momento de la filmación, se vio el rostro de quien manejaba, cuando el acompañante quiso hacer equilibrio con los vasos de cerveza, para evitar que se caigan e ir registrando toda la escena.