Sensaciones y sentimientos

ELDER BARBER, MELODIOSO CANARIO



Por Hugo Borgna

Todo iba bien en el palacio de cristal con alfombras de algodón.

En el ámbito de la música cotidiana había, en los años 50, respeto por los oídos colectivos. Las canciones eran sencillas, gratas y directas. Penetraban naturalmente en la sensibilidad.

En ese ambiente brilló la cordobesa nacida en mayo de 1934 en la cercana Morteros. Sus vecinos la conocieron como Elda Perla Barbero hasta que vieron su nombre en la pantalla del cine, en películas que la proyectaron hacia el éxito decisivo: la canción Canario triste se lució en “Canario rojo” y “La cigüeña dijo ¡Si!”

Su carrera entre nosotros, argentinos, fue breve. El encuentro con la popularidad y aceptación fue a los 20 años de vida. Su registro claro, sin resonancias exageradas, y su naturalidad, hacían que se la percibiera como a una princesa habitando un palacio donde eran homenajeados los oídos del público. Se valoraba en esos días el canto discreto, estilizado, con adecuada altura; un sonido moviéndose sobre alfombras de algodón.

Entonces la música popular, que movilizaba a múltiples compradores de discos de Larga Duración, era la de orquestas que grababan temas instrumentales con delicada y bailable realización, orquestas de cuerda que algunas pocas veces incluían instrumentos de viento. Fueron emblemáticas las de Caravelli, Franck Pourcel, Paul Mauriat, Bert Kaempfert, Vincent Morocco… esos arreglos, que transmitían bienestar, se recibían con deleite en casas de familia.

Elder Barber habitaba, como una princesa, en ese sitio de alfombras atentas y compañeras.

En los 50 (para algunos “los años felices”) sucedieron notables cambios en la música. Fue un muestrario sin límites que se permitió incluir lo anterior y los modelos clásicos. Y le dio un lugar preferencial a ese ritmo distinto que llegaría para quedarse.

Elder Barber es una referencia clara de ese tiempo con títulos como Canario triste, Parece que hay romance, Qué muchacho!, Canario Rojo y Oh mi papá. Grabó 17 Extended Play, unos discos livianos con velocidad de 45 rpm que contenían dos temas musicales en cada cara.

De su carrera en España, desde 1958, se sabe que fue exitosa, aunque breve. En 1962 protagonizó la película “Melodías de hoy” y, paralelamente, logró sentidas versiones de temas italianos procedentes del festival de San Remo, como “Una casita en Canadá”

En la década del 60 empezó a gestarse su silencio.

Todo iba bien, es cierto. Pero casi de la nada surgieron cuatro príncipes con una idea distinta de la monarquía y de la armonía en la música. Se apoyaron en el rock and roll que habían admirado y que los influyó decididamente. Entraron sin pedir permiso (sabían que ya tenían la aceptación) con títulos que en poco tiempo fueron emblemáticos: “Ámame” y “Twist y gritos”. Crearon un modelo que se hizo protagonista del futuro de la música.

La cordobesa de Morteros, Elder Barber, y su estilo se fueron diluyendo. Lenta pero efectivamente. No logró adaptarse al modelo de los nuevos tiempos, con sonoridad en el futuro, de Los Beatles. Pocos se dieron cuenta en su momento de que su carrera iba perdiendo consistencia. Radicada en España, vivió hasta los 48 años esta cantante que nosotros, bien rafaelinos y cercanos con Morteros, sentimos en su momento como de nuestra propia familia; los suficientes como para dejar recuerdos queridos de un estilo romántico, sentido y dulce. Profundo y en la sensible medida.

Es posible que esta nota instale un cierto dejo de tristeza; surge de los sueños incompletos, pero la música sabe -y lo hace- acercar generaciones y modos compensando diferencias y distancias.