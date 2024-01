Una puñalada en el corazón de la Patria

Horacio J. Garetto

Daré mi opinión sobre como considero que van las cosas.

1. Todo va mal y todo va a ir peor. Nos dirigimos a una recesión de magnitud homicida. La cual no tendrá piedad con todo el universo empresario PYME. Muchas empresas caerán. Con ellas se desmoronará el empleo. Con lo cual subirá como un cohete maligno el maldito desempleo. Maldición que en el gobierno de Alberto Fernández se tenía conjurada y casi eliminada.

2. Como todo va a ir mal como consecuencia de ello se irá por el precipicio la recaudación impositiva. A ello se agrega que la recesión tan grande genera ira y furia en el empresariado PYME la cual la descargarán no pagando los impuestos. Con lo cual la viabilidad política del gobierno de Mi Ley se embromará y la sustentabilidad fiscal se irá por la alcantarilla. Y el declamado objetivo de conseguir el “equilibrio fiscal” que dicen amar tanto no lo van a conseguir nunca.

3. Algunos funcionarios de La Libertad Retrocede nos dicen que para el mes de…... bajará la inflación. Primer comentario: por principio jamás le creo a un funcionario neoliberal. Segundo: mientras no lo vea no lo creo. Tercero: Y si llegaran a lograrlo ¿cuál sería el mérito de lograrlo con el país medio moribundo? Eso no es ningún mérito. Ud. también le puede bajar la fiebre a algún conocido pegándole un tiro en la cabeza. Pero, de nuevo: ¿cuál sería el mérito? ¿cuál sería la ética de semejante acción?

4. Se pronostica para este año una severa caída del producto bruto del 3,5%. Ya se desplomó la inversión privada. ¿Para qué invertir si no hay consumo razonan los empresarios? Keynes básico. Sí, estoy citando al mismo Keynes del cual nuestro presidente psicótico dijo que es un imbécil. Bueno: pues yo le digo a Mi Ley que el imbécil es el. Ya en los diarios enemigos de los pueblos se reconoce un 20% de caída en la venta en supermercados, en shoppings y en naftas.

5. Caputo perpetró el “Caputazo”. Una devaluación record del 118%. La primera o segunda más alta en cincuenta o sesenta años (contando entre las decididas por los gobiernos, no por el mercado cual fue el caso en 1989). Eso es una salvajada inhumana. Una crueldad adrede contra el pueblo. Encima en simultáneo liberaron a todos los precios. Con lo cual todos estos se fueron a las nubes. Es decir, liberaron a los lobos. Las ovejas, el pobre, pueblo, los trabajadores, los jubilados, atados de pies y manos para que los lobos los destrocen a dentelladas.

6. Ya la bronca arde en las calles. Un primer round lo contemplaremos el próximo miércoles 24 de enero con el Paro y Movilización convocados por los compañeros de la CGT. La Ministra Bullrich intentará seguramente acotar los movimientos de la gente con un despliegue gigante de Gendarmería y Robocops. Si hace eso las calles arderán de la furia. Ese protocolo antipiquetes es ilegal y anticonstitucional. Lo es así según un jurista que milita en el mismísimo liberalismo y que publicó su artículo en Clarín. Un diario que de diario pasó a ser un despreciable pasquín antiperonista y antikirchnerista. Ese jurista al que refería se llama Roberto Gargarella.

7. Es posible que ese día el psicópata Javier Milei se enfrente a su primer desafío o crisis política. Un tipo que no sabe absolutamente nada de política. Y que no tiene ninguna experiencia política puesto que no fue nunca ni intendente ni gobernador ni ministro ni funcionario del Banco Central ante una corrida ni senador ni diputado (casi) ni nada.

8. Las Relaciones Exteriores del país: no se puede poner una inidónea, bruta y torpe como Diana Mondino. Pero la responsabilidad entera es de Mi Ley: ¡ofender a China!, ¡nuestro principal socio comercial!, un país amigo que nos ayudó en bretes financieros importantes prestándonos un importante dinero es cosa de locos. ¿Cómo se puede estar tan locos y ser tan torpes de recibir a funcionarios de Taiwán si cualquiera sabe que eso representa inmiscuirse en los asuntos internos de China y ofende a China?

9. También Mi Ley ofendió a la autoridad espiritual de los católicos del mundo tratando al Papa de “imbécil y de representante del maligno en la tierra”. De vuelta: el imbécil es Ud. Mi Ley. No el Papa.

10. Considero que todo esto tiene que ver con que Milei nos quiere alinear con los dos países más detestados del Mundo: Estados Unidos e Israel. El gobierno de Alberto Fernández, en uno de sus grandes logros, logró el ingreso y aceptación de la Argentina en el club del BRICS+ (Brics ampliado). Ahí es dónde Argentina tiene que estar y donde le conviene estar. Amiga de China y de Rusia, de nuestros socios y hermanos brasileros, de Asia, de África, etc. Milei, sin ninguna consulta con nadie, con ninguna instancia, sin la opinión del Congreso, el solo decidió quiénes tienen que ser los “amigos” de Argentina. ¿Con qué derecho y con qué legalidad se maneja así Milei? ¿Trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, por ejemplo? ¿Tiene idea Milei de la bronca que eso genera en el mundo árabe? Israel ¿qué nos compra? Son nueve millones los habitantes de Israel. Los árabes y los musulmanes son mil quinientos millones de personas. Tenemos que llevarnos bien y no incurrir en conductas que los enerven. La propia Arabia Saudita, antes un perrito del poder texano norteamericano ahora tomó distancia de Israel visto el comportamiento vergonzoso de este en Palestina motivo por el cual está denunciado en el Tribunal Internacional de la Haya como “país genocida” según denuncia presentada por Sudáfrica.

11. La industria nacional no es respetada, ni querida ni protegida por el apátrida Mi Ley. Se vienen grandes amarguras. Acá hay un tema importante: el universo PYME argentino tiene que romper relaciones con la UIA, AEA, AMCHAM, IDEA y demás engendros que vienen apoyando la loca aventura mileista igual como antes apoyaron el ex presidente mafioso que se la pasó espiando a todo el mundo incluido su hermana y uno de sus fiscales a su ex mujer, inventando causas, corrompiendo jueces, servicios de Inteligencia, etc. (ver Informe de la Comisión Bicameral de Servicios de Inteligencia del mes de abril creo de 2022). El empresariado nacional tiene que darse sus propios órganos de representación. Los de las siglas nombradas representan la pata local del CAPITALISMO TRANSNACIONAL.

12. El sufrimiento social será indescriptible si no le ponemos un coto a este intento loco de gobernar.

13. La cultura nacional sufrirá lo indecible. Ya está movilizada gracias a Dios.

14. Desfinanciar el CONICET es matarlo. Matar el CONICET es matar a la Argentina. Allí están todos nuestros cerebros, nuestros científicos, intelectuales, tecnólogos, sociólogos, sabios. Es una locura descuidar esto.

15. Paso a un tema que me vuelve loco. El de las privatizaciones. Estoy en contra de todas las privatizaciones. Estoy en contra del remate del Patrimonio Público. Todas esas empresas son propiedad de todos y prestan muy pero muy bien valiosas tareas que no se miden por el estúpido criterio único de la rentabilidad.

16. Tema YPF: hermanos que me leen: privatizar YPF es matar la Argentina. La Argentina solo es viable con una YPF estatal. Porque con YPF estatal ella puede dirigir el proceso del desarrollo energético, YPF reinvierte e YPF no fuga ganancias. Repsol y los privados muchas veces no reinvierten, subfacturan exportaciones, fugan capitales, etc. etc. YPF puede salvar a la Argentina. Porque representa una oportunidad de ingreso de dólares para que la Argentina deje de depender de un solo sector proveedor de dólares: el agro.

17. Porque está el maldito problema de que el agro siempre está disconforme con la cantidad de pesos que le dan por cada dólar que exporta. Entonces, cuando está furioso, o embolado, y casi siempre está embolado y a disgusto, no vende su producción, la encanuta, no entran dólares al Banco Central y ahí es donde se traba todo. Porque después no hay dólares para pagar los insumos que necesita la industria para manufacturar o comprar equipos de capital, pagar las deudas, etc. etc. También hay que desarrollar y rápido la producción y exportación minera: litio, cobre y oro, etc. Con valor agregado, claro. Para eso está el proyecto YPF Litio.

18. Entonces, estando ese problema que describí al voleo de los dólares que genera el agro se genera el problema de que la economía argentina va permanentemente del ciclo de la inflación a la devaluación y esta devaluación como atiza la inflación entonces vuelve a haber necesidad de otra y más devaluación. Este es un ciclo infernal que tiene atrapada a la Argentina y es la causa de la maldición de la inflación. Este problema no se puede solucionar sin la solución definitiva: el DESARROLLO ECONÓMICO. Pero el problema es el corto plazo: bueno, para el corto plazo lo que ya tenemos es YPF y VACA MUERTA produciendo. Pero hay que terminar el Gasoducto del Norte y el Oleoducto a Puertos Colorados en Chubut asociados a los malayos para sacar por ahí Gas Natural Licuado.

19. Ya le dejamos casi todo armado al tarado de Milei. Le dejamos el Gasoducto Néstor Kirchner inaugurado y andando. Para la reversión del Gasoducto del Norte ya les conseguimos la financiación y Techint ya fabricó los caños para unos tramos que faltan hacerse y ya los trajo a la Argentina.

20. ¿Qué más quiere Milei? Todo lo que dice de la “mala herencia” que recibió casi todo es mentira. Todo está agrandado o tergiversado. Pero todo lo que anda mal es consecuencia de la devastación macrista más la pandemia, más la guerra que triplicó el costo de la importación de energía más la terrible sequía del 2023. En cuanto a la escasez de reservas son los empresarios amigos de Macri los que se abalanzan sobre las reservas del central y son como langostas. No dejan nada verde en pie. Y sí, se terminó con una alta inflación porque el pago de la deuda del mafioso Macri no dejar un dólar en la Argentina. Sin dólares no se puede controlar la inflación.

21. ¡Y Milei dice que no va a hacer Obra Pública! Bueno: pues Milei está loco. El daño que va a generar esto es incalculable.

22. A la inflación no se la combate con los métodos de Milei, Caputo, Macri, and so on.

23. Privatizar ARSAT, nuestra joya y orgullo tecnológico, es una locura absoluta. ¿Uds. tienen conocimiento de la masa gigantesca de conocimiento científico y tecnológico y talento argentino hay ahí?

24. Privatizar el Banco de la Nación Argentina: es una LOCURA TOTAL.

En síntesis, amigos, estamos en manos de un CONGLOMERADO DE LOCOS.