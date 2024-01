Pullaro ratificó su rechazo a la suba de retenciones

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, brindó este lunes en Esperanza una conferencia de prensa, en el marco de la recorrida que encabezó en el edificio de la Escuela Normal Superior N° 30. En diálogo con los medios de comunicación presentes el mandatario santafesino, entre otros temas, manifestó su preocupación por el aumento de retenciones a la producción agrícola que se propone en la denominada “Ley Ómnibus” del Ejecutivo nacional, cuyo nuevo proyecto elimina 141 artículos e introduce algunas de las modificaciones solicitadas por la oposición.

En la oportunidad, Pullaro expresó que “me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal; y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia. Si ustedes analizan, esos dos o tres puntos de déficit de la economía nacional están concentrados en el AMBA” (Área Metropolitana de Buenos Aires), sostuvo.

“¿Por qué se quiere corregir ese déficit con la producción; por qué pretenden gravar a la industria que genera trabajo en nuestra provincia?”, cuestionó el mandatario santafesino. “Hay industrias que pasarían de 0 al 15 % de retenciones; las sacan del mercado cuando estamos exportando y generando trabajo. Esto es no comprender la realidad, el ADN de Santa Fe y del interior productivo”, aseguró.

Más adelante, el titular del Ejecutivo provincial indicó que “conozco gente que hoy tiene 200 ó 300 empleados y empezó hace 30 años con una autógena, con una soldadora; torneros que arrancaron con lo básico y hoy tienen fábricas, empresas, y están exportando. Esa gente creció porque todo lo que ganó lo reinvirtió; no porque llevó sus ganancias a las Islas Caimán, o especuló con invertir en el sector financiero para ganar más plata. Esas empresas invirtieron en tecnología; les pagaron a ingenieros para innovar, apostando a la ciencia y a la tecnología, y hoy son grandes empresarios. Por qué los vamos a sacar de la cancha o les vamos a hacer perder competitividad. Eso no está bien”, sentenció.

PEDIDO A LOS LEGISLADORES

“Espero que escuchen nuestro reclamo, si no, le pido a los diputados de la provincia que voten en contra, porque hoy van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite de soja, particularmente; porqué les van a aumentar los impuestos al maíz y al trigo. Si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida se equivoca; se lo van a trasladar a los productores que son quienes invierten en maquinarias, herramientas, porque quieren que les rinda más su campo. Y no son grandes propietarios de grandes extensiones, hablamos de 60, 70 u 80 hectáreas.

“Esto es lo que quiero que en Buenos Aires se entienda. Y si tengo que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo. Pero no nos vamos a entregar, porque siempre vamos a defender a la producción que, en definitiva, es defender una Argentina distinta, la Argentina en la cual yo creo”, concluyó Pullaro.

RECORRIDA

Durante la jornada, Pullaro, recorrió las instalaciones del edificio de la Escuela Normal, acompañado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el intendente local, Rodrigo Müller; la diputada provincial, Jimena Senn; la delegada de la Regional III de Educación, Delia Colussi; y la rectora del establecimiento Ana Maria Huerta.

Al respecto, el gobernador se comprometió a “trasladarle al ministro de Educación (José Goity) los pedidos realizados, todos los cuales corresponden e iremos resolviéndolos, porque creemos en la educación pública como herramienta del desarrollo humano y la transformación de las sociedades”, destacó.