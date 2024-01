El Gobierno provincial audita las escuelas de policía de Rafaela, Reconquista y Murphy

El proceso de descentralización del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) de la Provincia, que inició el gobernador Omar Perotti con la creación de sedes de la Escuela de Policía en Rafaela, Reconquista y Murphy, está bajo evaluación y su continuidad se definirá una vez que concluya una auditoría que ya está en marcha y tiene fecha de finalización a principios de marzo.

En el caso de Rafaela, la sede se inauguró una fría mañana del miércoles 22 de junio de 2022 en el predio del Autódromo "Ciudad de Rafaela" que pertenece al club Atlético, en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. En la foto del corte de cintas quedaron retratados los aliados políticos de la comarca, Perotti, el por entonces intendente, Luis Castellano y el senador provincial, Alcides Calvo, junto al titular de la cartera de seguridad, Jorge Lagna.

Pero esta semana fuentes del Gobierno provincial admitieron que la continuidad de las escuelas de Rafaela, Reconquista y Murphy están en análisis, lo que generó preocupación y planteos desde cada una de estas ciudades. Ante este "alerta", el director General del ISeP, Lic. Mario Goyenechea, envió -el jueves último- a los responsables de las sedes un Memo para explicar la situación. "Ante el surgimiento por distintos medios de comunicación de informaciones sobre la presunta reorganización de la Escuela de Policía en la que se cierran sedes y se reorganiza el funcionamiento, el suscripto aclara y anoticia a Uds. que todas las sedes están sujetas a auditoría de la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad. En base a la información recolectada en la auditoría se tomarán las definiciones tendientes a la optimización de los recursos y la funcionalidad", sostiene la breve nota de Goyenechea que recibieron el Director de la Escuela de Policía, los subdirectores de las sedes Zona Centro Norte -ubicada en Santa Fe- y Zona Sur -en Rosario-, jefes de sede Recreo, Reconquista, Rafaela y Murphy.

Ante una consulta de LA OPINIÓN, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, expresó que "todas las sedes están siendo objeto de una auditoría que nos encomendó el ministro (de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni) para relevar todos los datos sobre la asignación de recursos y la funcionalidad de las unidades". La funcionaria, que está a cargo de la reestructuración del organismo que forma y capacita policías, detalló que "las auditorías vencen dentro de 43 días, ahí tendremos los resultados que permitirán tomar decisiones".

Otra fuente del Gobierno provincial consultada por este Diario buscó poner paños fríos sobre el tema. "Estamos auditando cada uno de los espacios del Ministerio de Justicia y Seguridad, así como cada ministerio evalúa el estado en que fue recibido de manos de la gestión anterior. En el caso del ISeP y su descentralización, es cierto que se evalúan cambios, pero no están decididos porque todo está en revisión. Con el resultado de la auditoría, tendremos más elementos de análisis para la toma de decisiones", sostuvo.

Asimismo, admitió que "en la gestión anterior se hicieron las cosas muy mal, como la creación de escuelas de policías, que se hizo todo a las apuradas sin que sea una medida de plan integral". Ante la consulta si la Escuela de Policía de Rafaela puede ser reconvertida a un Centro de Especialidades, reconoció que "es una de las alternativas, habrá cambios pero aún están en discusión la profundidad de los mismos".

El ISeP, según informa en su sitio web, se encarga por un lado de la selección y formación de los aspirantes a ingresar a la Policía de la provincia, y por otro de capacitar y actualizar al personal policial que integra la fuerza. El organismo cuenta con dos delegaciones, Centro-Norte con sede en Santa Fe y Sur que funciona en Rosario, donde se dicta la carrera de Auxiliar en Seguridad, de dos años de duración. El cursado y posterior aprobación de la carrera de Auxiliar en Seguridad resultan necesarios para la adquisición del estado policial efectivo.

En agosto pasado, se informó durante un acto de entrega de 20 netbooks en el predio del Autódromo que "la escuela de Policía de Rafaela cuenta con una matrícula de 184 cadetes, de los cuales 84 estaban cursando segundo año y 100 el primer año". Ese día -tres semanas antes de las elecciones generales de la Provincia- los funcionarios estimaron que entre noviembre y diciembre los primeros egresados podrían incorporarse a la fuerza.

Tras conocerse los planes del nuevo Gobierno provincial, que encabeza Maximiliano Pullaro, el senador Calvo manifestó el viernes último su "preocupación" ante el posible cierre de la Escuela de Oficiales de Rafaela. "Ponderamos la importancia que tiene el ISeP para Rafaela y la región pudiendo incorporar a los nuevos agentes a la Unidad Regional V de Policía, o bien en los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal favoreciendo la resolución de estas problemáticas, que son de gran preocupación para los vecinos y que necesitamos atender de manera urgente", indicó el legislador, que envió una carta al propio Cococcioni.

Calvo se reunió con el coordinador operativo del departamento Castellanos, Eduardo Cosentino, y con el coordinador operativo de la región centro de la Guardia Rural Los Pumas y la Agencia de Seguridad Vial, Juan José Wouilloz.

A esta altura, la Escuela de Policía de Rafaela puede interpretarse como un fallido experimento de Perotti ante las demandas de seguridad que recibió desde toda la Provincia en un contexto de aumento permanente del delito y en especial de la violencia ligada a las bandas narco en Rosario.

En este escenario, una reunión celebrada en noviembre pasado en la sede Vecinal de barrio Independencia dejó al descubierto la falta de políticas de seguridad incluso en Rafaela, la ciudad del gobernador en ese momento. Las máximas autoridades de la Unidad Regional de Policía admitieron ante el propio Intendente, vecinos y concejales oficialistas y de la oposición que no contaba con personal suficiente para destinar a las tareas de prevención. En otras palabras, había patrulleros disponibles para recorrer la ciudad, pero no había agentes de policía.

Incluso, el 6 de febrero del año pasado, el Tiro Federal Argentino de Rafaela (TFAR) firmó dos convenios con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, representado por el Director General de Policía retirado, Rubén Rimoldi, que nunca avanzaron más allá de la firma de un papel y de la creación de un expediente.

El primer convenio fue registrado el día 22 de febrero de 2023, bajo el N° 13388, al Folio 100, del Tomo XXVIII, en el Registro de Tratados, Convenios y Contratos Interjurisdiccionales - Decreto N° 1767/84. "El presente convenio tiene como objeto la creación del Instituto de Seguridad Pública y de la Escuela de Especialidades en Seguridad en la zona Oeste de la Provincia de Santa Fe, precisamente en la ciudad de Rafaela" en el marco de "la descentralización regional del ISeP a fin de acortar las distancias entre los estudiantes y sus lugares de residencia".

En los considerandos, se indicó que "según Acta N° 99 de la Asamblea General Extraordinaria del 18 de noviembre de 2022, por moción aprobada por unanimidad, el TFAR efectuará la donación simple con uso específico del Lote 2 (de una superficie de 8.322,85 metros cuadrados) durante un plazo de 30 años a favor del Ministerio para la ejecución de los edificios del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) y Escuela de Especialidades en Seguridad".

Además, se firmó un segundo convenio con el "objeto de brindar las herramientas necesarias para que el personal que integra la Policía de la Provincia se capacite, perfeccione y enriquezca profesionalmente y así poder tener una Policía con un nivel de preparación tal que pueda enfrentarse con la realidad que nos toca atravesar y aplicar sus conocimientos, desde una mirada técnica y práctica". "La finalidad principal del convenio -por 10 años- es el uso de las instalaciones del Club Tiro Federal Argentino de Rafaela (Polígono) para ser utilizado por el ISeP en la formación de sus cadetes y entrenamiento de las Fuerzas de Seguridad Provinciales Activas para prácticas de tiro con armamentos", precisaba.

Si bien había un número de expediente en el Gobierno provincial, la gestión de Perotti no avanzó con el proyecto para que la Escuela de Policía de Rafaela pueda echar raíces en la ciudad.