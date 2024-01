Provincia compactará 1.000 vehículos abandonados en depósitos judiciales

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó el acto de firma de contrato con la empresa que se ocupará de la compactación de 1.000 vehículos que se encuentran en distintos depósitos judiciales a cargo del Estado provincial y que ya no pueden ser recuperados. Se trata de una primera instancia, que será ampliada en los próximos meses.

De la actividad, que se realizó en Rosario, participaron además el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa y en representación de la empresa Provincias Unidas SRL, Leandro Distefano.

Cabe señalar que en la provincia existen actualmente alrededor de 13.000 vehículos en distintos depósitos pertenecientes al Estado provincial, principalmente en el Polo Tecnológico de la ciudad de Rosario, donde se encuentran más de 1.000 unidades en un depósito del Ministerio de Seguridad. Es por ello que las acciones darán inicio allí, continuando con la ciudad de Santa Fe, en distintos depósitos que se encuentran en iguales condiciones.

En ese contexto, el ministro Bastia afirmó que “esto tiene que ver con un proceso de reordenamiento, de limpieza y registración porque nos hemos encontrado con una situación devastada, en estado de desidia, abandono, desorden y desprecio por lo público”, dijo sobre lo encontrado en diferentes espacios de Provincia que alojan vehículos fuera de uso y que ya no pueden ser recuperados.

“Hay muchos vehículos que son bienes decomisados por la Justicia y van a ser inutilizados, pero además lo vemos en las distintas áreas del Estado, inclusive con bienes que son de la propia Provincia. Hubo desprecio por lo público y desatención de los espacios públicos durante cuatro años sin llevar adelante ninguna gestión”, enfatizó el ministro de Gobierno e Innovación Pública.

Más adelante, Bastia hizo mención también a situaciones en donde de no destruirse las unidades, puede dar lugar al robo de autopartes de los vehículos, y mencionó que “se genera un mercado delictivo alrededor por el desguace donde funcionan economías en negro, criminal y quien compra un repuesto en estas condiciones, va a tener su auto manchado con sangre porque el origen de muchos de estos vehículos son acciones criminales”. En ese sentido, destacó que también “estamos contribuyendo a la seguridad desde el lado del ordenamiento”, concluyó.